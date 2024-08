Lil Wayne optrådte med et 16-minutters medley til pornoindustriens prisuddeling

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK



Er der nogen, der har det sjovere end Lil Wayne? Mellem skateboarding, store grin, rædselsfulde nyhedsindslag og op- og nedture kan det være svært at sige. Har han det sjovt? Har han det nedtur? Eller svæver han bare gennem livet som en alien, der kommer fra en anden planet, hvor hans bevidsthed stadig befinder sig? Ingen ved det.

Videos by VICE

Det er dog sikkert, at Wayne havde det virkelig sjovt i lørdags til AVN Awards, der i bund og grund er pornoindustriens Grammys. Og det ved vi, fordi der findes et visuelt bevis på det. Nemlig den her video, hvor Wayne optræder med et 16-minutters medley under ceremonien. Til sidst i ‘koncerten’ bliver scenen invaderet af bogstavelig talt hundredevis af pornostjerner, før han kommenterer, at han må være “død og kommet i himlen”, alt imens han lyder, som om han har den bedste aften i verden. Grammys? Hvem har brug for det! Hele videoen kan du se øverst – det bliver en lille smule NSFW omkring 12.30-mærket, så vær diskret, hvis du ikke er i sikkerhed bag dit eget hjems fire vægge.