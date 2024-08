Den danske kvartet LISS maler et smukt billede af verden på deres anden single, “Always”

Sokker i sandaler er en utroligt undervurderet kombination. Engang var det forbeholdt fædre, Larry David, midaldrende tyske turister og pensionister til banko, men i de senere år har komboen oplevet en renæssance. Jeremy Corbin er blevet spottet iført et majestætisk par sandaler og strømper på et pressefoto, der henleder tankerne til Drake-teksten “chilling with no make up on”, Skepta har uden tvivl et bjerg af Adidas-klipklapper til rådighed, og nu har vi seneste skud på stammen i form af et pressebillede fra LISS, der byder på fire kønne drenge og én episk fodtøjskombo. Men festen slutter ikke der. Bandet har lige udgivet opfølgeren til debutsinglen “Try”, som er mindst lige så opsigtvækkende.

“Always” er den danske gruppes anden single. Den er lidt ligesom en afslappet fætter til “Try”. Hvor sidstnævnte er bombastisk og fuld af ungdommelig energi – hør bare linjer som: // I try to be the man that you adore // – så er “Always” mere som dagen efter festen, når de fire unge danskere sidder på færgen hjem og drømmer sig tilbage til aftenen før.

Du kan tjekke det nye LISS-track ud herunder: