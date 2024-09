På Los Pollos Hermanos’ pop-up kan du hverken købe meth – eller kylling

Inkarnerede Breaking Bad-fans på den amerikanske østkyst får nu chancen for at opleve Gus Frings notoriske men dog mondæne Albuquerque-baserede fastfoodkæde, Los Pollos Hermanos. Ja, ‘The Chicken Brothers’ åbner på Manhattan den 9. og 10. april, men sørgerligt nok bringer restauranten ikke sin ellers berømte kylling med til byen.

Gus Frings fiktive restaurant – med sloganet “Stedet hvor der altid er noget godt i gryden” – vil dog formentlig kun komme til at servere en enkelt slags mad: curly fries.

Men frygt ej, du vil også kunne mæske dig i dips og vand.

Op til premieren på tredje sæson af Breaking Bad spin-off serien Better Call Saul, der begynder den 10. april, har Los Pollos Hermanos holdt pop-up i først Austin, Texas og sidenhen i Los Angeles.

Fring vil komme til at spille en vigtig rolle i den kommende sæson af Better Call Saul, og serien vil se nærmere på historien bag Los Pollos Hermanos. Derfor har AMC, tv-selskabet bag serien, sat gang i den helt store kampagne og tilmed lanceret online reklamer for den populære kæde.

Men hvorfor i alverden serverer de ikke kylling?

Linda Schupack fra AMCs marketingafdeling udtalte: “Gus Fring er tilbage i sæson tre af Better Call Saul, og findes der en bedre måde at tease hans medvirken end med en Los Pollos Hermanos pop-up? Og hvem elsker ikke curly fries?”

Skal vi være helt fair, så elsker vi faktisk curly fries. Bare ikke lige så højt som vi elsker fried chicken.