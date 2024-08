Ludacris er fan af økologisk mad og er åbenbart også bare en ret gavmild dude

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Ludacris – rapperen og manden, der fik Fast & Furious-filmenes fiktive univers til at implodere – kom i sidste uge i spotlyset i forbindelse med en hjertevarmende historie, om hvordan han havde købt madvarer for 2.400 kroner til en kvinde, der stod bag ham i køen i den lokale Whole Foods-butik i Atlanta. Therra Gwyn Jaramillo, som Ludacris købte ind for, har skrevet om oplevelsen på Facebook, og den lokale nyhedsstation var hurtig til at samle historien op. Luda var ude og handle – sikkert for at købe økologisk peanutbutter – da hans varer blev forvekslet med Jaramillos på båndet ved kassen. ”Jeg kan lige så godt betale,” sagde han til Jaramillo, som havde taget flere varer, end hun havde råd til. Bagefter gik han ud mod solnedgangen som en mytisk helt.

Videos by VICE

Jonah Engel Bromwich fra New York Times besluttede sig efterfølgende for at grave lidt i Ludacris’ tidligere velgørende handlinger. En stjerne af Ludacris’ format kunne sagtens tænkes at have en personlig shopper eller i det mindste abonnere på en vareleveringstjeneste online. Men i stedet står han i kø i supermarkedet ligesom alle os andre. ”Hvorfor er han i Whole Foods så tit?” spørger Bromwich.

Han finder aldrig rigtig svaret i sin artikel, men efter en omfattende Twitter-efterforskning dukker der et mønster op. Det sker forholdsvist regelmæssigt, at Ludacris køber dagligvarer til andre. ”Vi har alt i alt fundet over hundrede Twitter-posts med Ludacris i Whole Foods, cirka en gang om måneden, og de går flere år tilbage,” skriver Bromwich. ”Det er ofte Whole Foods, men han kommer også i Sprouts Fresh Market, Publix og Costco”.

Ifølge rapperens manager, Chaka Zulu, så ”gør Ludacris det hele tiden. Men det er ikke noget, han gider snakke om i interviews. Sådan er han bare.”

Det er lige præcis søde historier som den her, der gør, at jeg ikke længere kan tro på de der Law & Order: SVU-afsnit, der viser Ludacris i rollen som en koldblodig morder.