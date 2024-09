Lukningen af denne 113 år gamle soba-restaurant er en smule ironisk og utroligt sørgerlig

Hvad gør en zombie, hvis den hungrer efter menneskehjerne, men lider antropofobi?

Lad mig spørge på en anden måde: Nød lærer nøgen kvinde at spinde, men hvad nu hvis selvsamme kvinde er allergisk overfor uld? Og før du spørger, nej—dette er ikke begyndelsen til en lettere tvær islandsk saga.

Vi forsøger derimod at fortælle den uheldige historie om en japanske soba-restaurantejer, hvis hjerteskærende historie tog sin begyndelse for 113 år siden.

Soba-restauranten Maruka, der ligger i Uchi-Kanda i nærheden af Chiyoda i Tokyo, har eksisteret siden 1903. Men i forrige weekend tweetede Twitter-brugeren @Ki_46ozzie et foto af en plakat, der hænger udenfor den nu lukkede restaurant. På plakaten kunne man læse, hvorfor restauranten har været nødsaget til at lukke: Ejeren lider af en invaliderende allergi overfor boghvede; hovedingrediensen i soba. Tweetet er efterfølgende retweetet mere end 14.000 gange.

På plakaten kan man læse, at ejerens allergi på det seneste er forværret. Selvom lukningen beskrives som værende “midlertidig,” antyder plakaten dog, at lukningen vil være mere permanent: “Til alle vores kunder, der har velsignet os med deres besøg siden 1903 her i Kanda-området, en periode, der strækker sig over 113 år, vil vi udtrykke vores aller dybeste taknemmelighed. Af hjertet tak.”

Den japanske Twitter-sfære er blevet rystet i sin grundvold af den sørgelige nyhed. Det altid pålidelige medie RocketNews24 har oversat nogle af reaktionerne fra Twitter:

“Jeg utroligt ked af det på ejerens vegne. At han på grund af allergi ikke er i stand til at følge i farens fodspor og drive familiens soba-restaurant videre er i sandhed en tragedie.”

“Da jeg selv er allergisk overfor soba, ved jeg, hvor smertefuldt det kan være. Jeg kan kun bede til, at personen får det bedre.”

“Det er bare så sørgerligt, fordi man ved, at det er slutningen på en årelang familietradition, hvis der ikke findes en arving, der kan drive forretningen videre.”

Boghvedeallergi er relativt usædvanligt blandt folk fra Vesten, men er mere almindeligt blandt japanere og koreanere. Boghvede er ikke hvede eller et korn for den sags skyld. Det er nærmere beslægtet med havesyre og rabarber. Er man allergisk, er det eneste, der hjælper, at undgå det fuldstændig. Kommer en person med boghvedeallergi i direkte kontakt med det, kan det nemlig medføre livstruende anafylaktisk shock.

Livet er fuld af sørgelige skæbner. Hvil i fred Maruka, du smukke nudelforretning.