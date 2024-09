Næsten 300.000 mennesker har skrevet under for at få benådet ham fra ‘Making a Murderer’

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE US



I sidste måned udgav Netflix deres nye true crime miniserie Making a Murderer lige tidsnok til, at folk kunne nå at gå amok over USA’s retssystem i juleferien. Nu har forargede seere så lanceret en kampagne på Change.org og WhiteHouse.gov, som beder præsident Obama om at benåde seriens hovedperson, Steven Avery.



(Der forekommer mindre spoilere fra Making a Murderer i det følgende, hvis du altså går op i den slags.)

Dokumentarserien undersøger kritisk anklagerne om, at Steven Avery og hans 16-årige nevø Brendan Dassey var ansvarlige for mordet på Teresa Halbach, hvilket de i 2007 blev kendt skyldige for. Steven Avery afsoner i øjeblikket en fængselsdom på livstid, men hans støtter mener, at beviserne imod ham blev fabrikeret af politiet for at få ham sendt i fængsel, efter at hans tidligere dom for voldtægt blev omstødt.

Ken Kratz – den ene af anklagerne som fik Steven Avery dømt – har kritiseret Netflix for at have håndplukket beviser fra sagen, som får Steven Avery til at fremstå uskyldig. Dokumentaristerne har afvist hans beskyldninger, og de knap 300.000 vrede fans, som har underskrevet de to underskriftindsamlinger, er heller ikke overbevist af Ken Kratz’ argument.

Desværre for dem, der har skrevet under, kan præsident Obama faktisk ikke benåde Steven Avery, da han ikke er dømt ved en føderal domstol, hvilket er den eneste type dom, præsidenten kan omstøde.

