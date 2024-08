Mand eksekverer snedig plan for at smugle vodka ind på festival – eller gør han?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Der er mange fede ting ved festivaler: Man kan opleve en masse af ens yndlingsbands på ganske kort tid. Man kan lære at håndtere akut søvnmangel efter at være gået i seng klokken 7 om morgenen og sove tre timer hver nat. Man kan spise intet andet end burgere og makrelmadder i fire døgn.

Til gengæld er der noget, vi alle hader ved festivaler (udover det foruroligende i at se 14-årige piger i hæklede bikinitoppe og blomsterkranse), og det er prisen på sprut inde på festivalpladsen. Har du hævet 500 kroner? De er væk, før du er fuld nok til at kunne udholde Skrillex-koncerten. Vil du have en mojito? Det bliver lige 90 kroner og 20 minutters kø!

Mange har forsøgt at medbringe deres egen alkohol til festivaler, kun for at få det hugget af en næsvis vagt med røntgensyn. Men en mand ved navn Alex Diamond har måske revolutioneret, hvordan man smugler sprut ved at tænke forud.

Alex Diamond forklarede hele processen på en Facebook-side, han har lavet, der hedder “Festival Pro Tips”. Tre uger før festivalen Electric Zoo i New York besøgte Alex eftersigende festivalpladsen og begravede en vandflaske fyldt med vodka, pakket ind i en plastikpose.

Da Alex kom ind på festivalpladsen d. 2. september, vendte han tilbage til stedet ved hjælp af en pin, han havde sat på Google Maps, så han vidste, hvor flasken var begravet. Der lå flasken lige så fint og ventede på ham, og vodkaen blev sandsynligvis drukket efterfølgende. Det er altså skattejagt taget ind i det 21. århundrede!

Hvis man graver lidt (høhø) finder man ud af, at det ikke er første gang, at nogen har fundet på at begrave deres sprut på en festival. På en Reddit-tråd for nogle år siden diskuterede folk, hvordan man kunne smugle sprut ind på festivalen Outside Lands i San Fransisco, og eftersom den foregår i Golden Gate Park, som der er almindelig adgang til resten af året, burde det ikke være vildt svært. Andre brugere foreslog i stedet, at man pakkede sin vandflaske ind i en wrap, så det lignede en stor burrito. Det trick er der siden mange, der har afprøvet med stor succes.

Men måske har det hele været lidt for godt til at være sandt. Siden historien om Alex og sprutsmugleriet kom frem, er der dukket en Reddit-tråd op, som peger på, at hele historien måske er fake. Ellers kan man altid prøve den gode gamle vodka-i-et-gammelt-brød-trick, selvom vagterne måske har luret den, efter lige lovlig mange har pralet med det på sociale medier.