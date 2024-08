Manden bag “Welcome to Atlanta” kommer endelig i Hall of Fame

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Songwriters Hall of Fame har netop offentliggjort listen over kunstnere i 2018, der indlemmes i den prestigefyldte klub, og Jermaine Dupri har æren af at være den anden hiphop-kunstner optaget i Hall of Fame, efter Jay-Z banede vejen i 2017. Udover Dupri har Hall of Fame i år også åbnet dørene til den permanente udstilling for Kool & The Gang, John Mellencamp og Alan Jackson. Atlanta-produceren, der var med til at skabe det musikalske grundlag for Xscape, Usher og Mariah Carey, brugte de sociale medier til at give udtryk for sin overraskelse i form af et højfrekvent ”ahhhhh”.

I can’t fucking believe this !! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/BTzoqVQQKL — Jermaine Dupri (@jermainedupri) February 6, 2018

Efter over to årtier i branchen har Dupri efterladt et stort aftryk på Atlantas urbane scene, hvor han har sat standarden for meget af den hiphop og R’n’B, der er fosset ud af regionen fra de tidlige 90’ere og op i 00’erne (blandt andet med legendariske hits som “Welcome to Atlanta“. Hans label, So So Def Recordings, kan blandt andet prale af at have lanceret kunstnere som Xscape, Jagged Edge og Dem Franchize Boyz, der udbredte Atlanta-brandet i kølvandet på den succes, Babyface og L.A. Reid havde haft. I år fejrer Dupri og So So Def Recordings’ 25-års-jubilæum, men fortsætter stadigvæk arbejdet med at opstøve og promovere nye talenter. Den gejst, som Dupri brugte til at forme teenagerapperne Kriss Kross’ karrierer, er ført videre i Oxygens The Rap Game, en realityserie for håbefulde, unge talenter.

https://www.youtube.com/watch?v=9usnJPJ25e0

På mange måder virker Jermaine Dupri som et levn fra en fortid, hvor hiphoppen levede et mindre kompliceret liv, og han er måske ikke altid den første, man tænker på, når man opremser sine yndlingsproducere og sangskrivere. Men hans eftermæle rækker udover ”So, So, Def”-tagget, du hører fra den æra. Det er det samme navn, der stod bag nogle af dine yndlingsnumre, selv hvis man ikke hørte ham på pladen. Han har givet os Ushers “Nice & Slow”, Mariah Careys “Always Be My Baby” og en klassiker til bryllupper i form af Jagged Edges ”Let’s Get Married”. En stor del af Bow Wows diskografi er skrevet af JD, og selv om hans protegé var en stor teenagestjerne, så er numrene desværre ikke blevet bedre med årene.

Det kan godt være, Grammyuddelingen har ignoreret hiphoppen og dens drivkraft i kulturlivet, men anerkendelsen fra Songwriters Hall of Fame er et vigtigt skridt. Det er utroligt, at hiphoppen stadigvæk har førstegangsoplevelser i den forbindelse – det er trods alt en genre, der over de sidste 40 år har bevist sin levedygtighed. Dupris navn ved siden af Jay-Zs i Hall of Fame er det, hiphoppen har brug for, så den næste generation af producere som Zaytoven, Metro Boomin’ og Pi’erre Bourne kan høste roser om 20 år.