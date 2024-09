Manden, som lækkede nøgenbilleder af Jennifer Lawrence, skal 8 måneder i fængsel

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

En af hackerne, som stod bag Celebgate i 2014, hvor nøgenbilleder af kendte kvinder blev lækket online, er nu idømt otte måneders fængsel. Ifølge juridiske dokumenter, som TheWrap er kommet i besiddelse af, modtog 26-årige George Garofano dommen i onsdags ved retten i Connecticut, efter han i april erklærede sig skyldig i hacking.

Garafano var en blandt fire mænd involveret i en såkaldt phishing-plan, hvor man ulovligt tiltvang sig adgang til iCloud-konti tilhørende omkring 200 brugere, herunder Hollywoodstjernerne Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson, Rihanna og Kate Bosworth. Efterfølgende blev deres private billeder delt vidt og bredt på nettet, blandt andet via 4chan og Reddit, hvor hele sagen blev kendt som ”The Fappening”.

Dengang kaldte Lawrence det for en ”seksualforbrydelse” og et ”overgreb”.

”Det er frastødende. Loven må ændres, og vi skal også ændre os,” udtalte Lawrence til Vanity Fair. ”Jeg kan ikke forestille mig, hvordan man kan være så distanceret fra menneskeheden. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det er at være så hensynsløs og ligeglad og tom indeni.”

Ifølge en pressemeddelelse fra myndighederne i Connecticut, har Garafano ”indrømmet, at han sendte e-mails til ofre, der lignede officielle sikkerhedsmeddelelser fra Apple, i hvilke han opfordrede ofrene til at oplyse brugernavne og kodeord, som de indtastede via en tredjepartshjemmeside, hvorfra han senere indsamlede dem”.

Herefter ”brugte Garafano brugernavnene og kodeordene til at tiltvinge sig adgang til ofrenes iCloud-konti, hvor han kunne stjæle følsomme, personlige oplysninger, herunder private billeder og videoer. I visse tilfælde har Garafano handlet med brugernavne og kodeord såvel som materialer, han har stjålet fra ofrene, med andre individer”.

Efter han har afsonet sin straf, skal Garafano gennem et superviseret forløb på tre år. Han skal ydermere udføre 60 timers samfundstjeneste.

Garafano har, indtil videre, fået den korteste dom af de fire mænd, som er anholdt i forbindelse med sagen. TheWrap fortæller, at Ryan Collins har fået 18 måneders fængsel. Edward Majerczyk har fået ni måneders fængsel, mens Emilio Herrera fortsat afventer dom.