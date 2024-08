Mariah Carey-albums og Jim Carrey-film, rangeret

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA og bringes her med bidrag fra Noisey Danmark

Den legendariske popsangerinde Mariah Carey har for nylig annonceret, at hun udgiver et album på et eller andet tidspunkt i år. Derudover har Jim Carrey vistnok en ny tv-serie på vej. Eller noget i den stil. Som så mange andre hjemmesider elsker vi at bidrage til en af internettets mest hædrede traditioner: rangering. Af ting. Og der er intet, vi hellere vil, end at sammenfatte officielle liste-rangeringer af både Careys albums og Carreys film. Men hey, tid er penge, så de bliver simpelthen nødt til at deles om en Objektivt Korrekt Liste. Undskyld. Det beklager vi. Vi ville ønske, at de kunne få hver deres liste, men tid er ikke noget, vi har supermeget af lige nu. Vi fik lige travlt med noget i den her uge, og så gik det hen og blev en hel ting. *suk* Men uanset hvad, kan I nu her nyde den her rangering af Mariah Careys albums og (de fleste af) Jim Carreys film.

Videos by VICE

36. Glitter

Glitter?

35. Mr. Popper’s Penguins

Du kunne fylde alle dine kropsåbninger med LSD og stadig ikke få noget ud af at se den her film.

34. Dumb and Dumber To

De eneste mennesker, der reelt ønskede at se den her film blive til virkelighed, var 60-årige fraskilte onkeltyper, der synes, pruttepuder er sjove.

33. Merry Christmas II You

Modsat den anden Carreys woke tossestreger, forholder Carey sig rent faktisk til vores samfund i sin kunst. Det her album var for eksempel en “gave”, vi betalte penge for, fordi hun forstår bedre end nogen anden, at ægte julestemning er lig med forbrugerkultur. Velbekomme.

32. Lemony Snicket’s a Series of Unfortunate Events

Ret uheldigt.

31. The Incredible Burt Wonderstone

På ingen måde.

30. Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse

“What the fuck you know about what I need on my mind, motherfucker? My name was on the street? When we bounce from this shit here, y’all going to go down on them corners and let the people know: Word did not get back to me. Let them know Mariah step to any motherfucker… MY NAME IS MY NAME.” — Mariah Carey

29. Fun with Dick and Jane

Her ville en ‘dick’-joke være oplagt, men lad os hellere snakke om, hvor fanden Téa Leoni er blevet af?

28. A Christmas Carol

Den her film var lidt ligesom bare at se samtlige cutscenes fra en jule-udgave af Grand Theft Auto.

27. How the Grinch Stole Christmas

Ron Howard! Du har gjort det igen!

26. Memoirs of an Imperfect Angel

LOL. “OBSESSED” ER DET BEDSTE DISS-TRACK OM EMINEM, DER NOGENSINDE ER INDSPILLET. JOE BUDDEN, HVEM? MACHINE GUN KELLY, HVOR?

25. The Majestic

U-grineren.

24. E=MC²

“Touch My Body” havde premiere til sæsonpremiere-festen for fjerde sæson af The Hills, hvilket vil sige, at det var sidste gang, vi blev vidne til et crossover mellem Lauren Conrad og Mariah Carey i moderne popkultur.

Fun fact: Initialerne LC og MC kan også sættes i alfabetisk rækkefølge.



23. Bruce Almighty

Det her er en film om en hvid mand, der seriøst tror, at han kan gøre det bedre som Gud end Morgan Freeman.

22. Earth Girls Are Easy

Nåh, øh, den her har vi da set. Klart. Han spiller en ehm…alien eller sådan noget.

21. Charmbracelet

Fordi Pokémon var så stort, som det var på det her tidspunkt, overvejede Carey i en kort periode at kalde albummet Charmeleon. Det blev i sidste ende lavet om, men var samtidig inspirationen for singlen “All I Want For Christmas is Mew!”, der udkom flere år efter.

20. Yes Man

Samme fucking præmis som Liar Liar. Ligner vi nogen, der er født i går, eller hvad?

19. Rainbow

Kan du huske, da Mariah Carey lavede et Phil Collins-cover? Det kan Mariah ikke. Kan du huske 98 Degrees? Det kan Mariah heller ikke.

18. Ace Ventura: When Nature Calls

Den her film får kæmpe point for at tvinge en hel generation til at se og derefter tænke på den der scene med næsehornet resten af deres liv. Foruroligende.

17. Me, Myself & Irene

Prøver på at huske, hvad der overhovedet sker i den her film, og kan kun komme på den der scene, hvor han har kæmpe jern på.

16. Emotions

Big up til Mariah for at udgive verdens første emo-album. Sunny Day Real Estate skylder hende alt.

15. Man on the Moon

Det her er en ret sej film, indtil man ser dokumentaren om, hvordan den er lavet, og det går op for en, at Carrey bare bruger method acting som undskyldning for at chikanere resten af castet og crewet.

14. Liar Liar

Pants on fire! Haha! Anyway, kuglepennen er blå!

13. Merry Christmas

Hun opfandt julen. Vi skylder hende alt.

12. Mariah Carey

Starten. Slutningen. Alfa OG omega. Hun havde det hele, men det havde livet ikke. Kernen af alt, hvad der er godt, dårligt og bedre end Jennifer Lopez.



11. Ace Ventura: Pet Detective

Minuspoint for den uhæmmede brug af transfobiske jokes. Pluspoint for at han på et tidspunkt taler ud af sin røv.

10. Batman Forever

Fuck nu alle de haters. Batman-filmenes Schumacher-æra var pissefed! Bat Nipples FTW. Riddle me this: Hvorfor vandt den her perle ikke en Oscar for Den Bedste Fucking Film, Der Nogensinde Er Lavet?

9. Music Box

https://youtu.be/-HQFtPjsdkQ

8. The Truman Show

The Truman Show får point for at være forud for sin tid og for at forudsige en version af den teknologiske Big Brother-dystopi, vi nu aktivt lever i, men den er samtidig pisseirriterende, fordi oh my god ja, den gjorde indtryk på dig, da du var barn, og nu tænker du på den, når du tweeter og sådan noget.

Oh, and in case we don’t see ya…. Good afternoon, good evening, and be sure to hit that Subscribe button, guys.

7. The Emancipation of Mimi

Bogstavelig talt et bop-album. Fra start til slut. Bop, bop, bop.

6. Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Den her får point for teknisk set at være Carreys bedste film, men mister point for at være grunden til, at basic mennesker bruger citatet “Meet me in Montauk” på deres datingprofiler.

5. The Cable Guy

Forhadt af anmeldere. Biografgængere hadede også den her film, da den kom ud, fordi Carreys optræden ikke levede op til hans tidligere filmiske standarder for at snakke lort på skærmen. Men folk kunne ikke have været mere forkert på den, fordi den her film er fucking dooooope. “Doth thou have a mug of ale for me and me mate? He has been pitched in battle for a fortnight, and has a king’s thirst for the frosty brew that doth might brow for doth!”

4. Daydream

Hvis du lytter til det her album uden at tude, er du ikke til at stole på. “One Sweet Day,” “Always Be My Baby”. COME ON!

3. Dumb & Dumber

Der er ikke så meget som ét sekund i den her film, der ikke er sjovt.

2. Butterfly

Takket være Mariah Carey eksisterer det eneste collab mellem Sisqo og Prince på det her album. Intet overgår det her.

1. The Mask

Smmmmooookey.