Mary Ellen Marks ikoniske billeder af den 13-årige sexarbejder Tiny

Før fotografen Mary Ellen Mark gik bort i 2015, nåede hun at færdiggøre sin sidste monografi for Aperture under titlen Tiny: Streetwise Revisited. Serien er en forlængelse af et projekt, som Mark startede i 80’erne, hvor hun fotograferede alfonser, prostituerede, vagabonder, stofbrugere og pushere i Seattle og omegn. Men efter hun mødte den 13-årige prosituerede ved navn Tiny (Erin Charles), der drømte om diamanter og at eje både gård og heste, ændrede projektets fokus sig. For Mark var det starten på 30-års artistisk behandling af den turbulente tilværelse, som Tiny gennemlevede.

Hvad der startede som portrætter af en ung pige med store drømmer udviklede sig over årene til skildringen af et liv, der faldt fra hinanden grundet stofbrug, misbrug, fødslen af ti børn og andre prøvende omstændigheder. “Klarer de den?” spørger Tim Wride om menneskene på Marks billeder. “Formentligt ikke. Men er det pointen? Formentligt ikke. Men samtidig synes jeg, at billederne alligevel har den snert af optimisme, som det var så essentielt at have med i denne serie,” afslutter Wride, der er kurator på Norton Museum i Florida, hvor serien i øjeblikket udstilles.

Tiny, Halloween, Seattle, 1983

Tiny, 1983

Tiny i ungdomsfængsel. 1983

Tiny er gravid med Daylon, 1985

Tiny og Pat ved vejsiden, 1993



Tiny og J’Lisa på sofaen, 2014

