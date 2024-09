“McDonald’s gudinden” er et af Taiwans mest kendte fastfood sexsymboler

Hvad er den hurtigste måde at blive et internationalt sexsymbol på? Kunne det være via en karriere i fast food?

Anser man en tilværelse med frituregryder, fedtede linoleumsgulve og rigelige mængder salt for at være glamourøst, ja, så kunne det sagtens være måden frem. I hvert fald i Taiwan.

Wei Han Xu – bedre kendt som Weiwei eller Haitun, der betyder “delfin” på kinesisk – er et mediefænomen i Taiwan, som blev opdaget gennem sit arbejde på McDonald’s. Selvom hysteriet omkring hende først for alvor tog fart sidste år, så har hun arbejdet på McDonald’s i fem år.

Weiwei har store runde øjne, et ungdommeligt, nærmest anime-agtigt ansigt, og en forkærlighed for små nuttede bluser og super høje hæle. Ifølge , “har den lille blonde skønhed optrådt i adskillige Taiwanske TV-programmer, efter at hun gik viralt. Hun arbejder også som model, og hun uploader ivrigt selfies på de sociale medier.”

Spoler vi tiden tilbage til starten på hendes berømmelses, støder vi på en populær Taiwansk blogger ved navn RainDog, der, hvis man skal dømme ud fra hans hjemmeside, er lidt af et kryb. Og hans følgere blev hurtigt overbevist af de mange billeder, han delte af Weiwei.

Kort derefter blev hendes arbejdsplads i byen Kaohsiung overrendt af lumre beundrere. Weiwei fortalte i Taiwansk TV, at hendes berømmelse har medført en stigning i besøgende på den McDonald’s, hvor hun arbejder, men “hendes chef er ikke ubetinget begejstret, da mange af hendes fans har en tendens til at samle sig foran disken, enten for at tale med hende eller tage billeder”. Og rent faktisk er det sådan, at “de ofte smutter igen uden at købe noget, hvis hun ikke er på arbejde.”

突然收到很多外國朋友的私訊,想說新聞已經過了,覺得受寵若驚,真的很謝謝大家的關注。 很努力的打了英文哪 In these few days, I received a lot of message from people that had different backgrounds. I was shocked because in my point of view it is just an old news In Taiwan. I would like to say thank you to all the attentions, thank you so much to concern about me. A photo posted by 徐薇涵 (@pppig) on Aug 18, 2015 at 9:29am PDT

Men Weiwei er mere end taknemmelig for – og klar til at sole sig – i den voldsomme opmærksomhed.

På Facebook, hvor hun er kategoriseret som værende en “offentlig person” og har fået over 115.000 likes, postede hun for eksempel følgende skriv: “De seneste dage har jeg modtaget mange beskeder fra folk, der har en helt anden baggrund end jeg selv. Det kom som et chok, da jeg efter min egen mening er ‘old news’ i Taiwan. Jeg vil bare lige sige tak for al opmærksomheden. Tusind tak for at I tænker på mig.”

Mænd fra hele verden lægger kommentarer til Weiwei. Fikar Muhammad Akbar skriver for eksempel: “Åh, shit! du er meget smuk – som en prinsesse og jeg kan også lide din stemme.. mere end en prinsesse mere end det smukkeste i hele verden.. du er ligesom en engel wow jeg kommer til at drømme om dig om natten.”

Mange spørger Weiwei, om hun vil gifte sig med dem. Andre vil bare gerne vide, hvor hendes McDonald’s ligger. Til det spørgsmål svarer hun kækt: “I Taiwan.”

Hun har næsten 100.000 følgere på Instagram.

Men McDonald’s i Taiwan er faktisk ikke så underligt et sted at starte sin internetkarriere, som man skulle tro. Filialerne i Taiwan er kendt for at hyre nuttede piger, som de opfordrer til at udfolde deres cosplay-fantasier, hvilket har resulteret i, at man bliver betjent af piger i både stuepigekostumer, matrosuniformer og andre munderinger.

Under alle omstændigheder er McDonald’s i Taiwan noget anderledes end den burgerrestaurant, vi kender herhjemme. Taiwan har sin helt egen seksuelt ladede subkultur, der har ændret burgerkædens image markant, fra det vi kender herhjemme. Og Weiwei er blevet kaldt “den mest nuttede McDonald’s gudinde i Taiwans historie”.

Er den voldsomme opmærksomhed rettet imod en så ung pige foruroligende? Bestemt. Men indtil videre virker det som om, at Weiwei nyder sin celebre status – uagtet at hun stadig er nødt til at sælge fritter.

I græsk mytologi blev gudinder udklækket af østers eller manifesterede sig selv spontant fra Zeus’ kranie. I vore dage, eller i hvert fald i Taiwan, udspringer de fra fastfoodkædernes baglokaler.