McNej: McDrake McGav McIkke McDonald’s-McMedarbejdere Mc$20.000 i McDrikkepenge

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

I forbindelsen med udgivelsen af sit 2016 album Blonde udsendte Frank Ocean magasinet Boys Don’t Cry, som Kanye West bidrog til med et digt, der hed “The McDonald’s Man.” I digtet skriver Kanye: “McDonalds, damn / Them french fries look good tho / I knew the Diet Coke was jealous of the fries / I knew the McNuggets was jealous of the fries.” Digtet var en livsbekræftende påmindelse om, at selv ekstremt berømte mennesker ikke er immune over for fastfoodgigantens fristelser. Det gælder også Drake, en anden ekstremt berømt rapper, som i sidste weekend slog et smut forbi en McDonald’s i Los Angeles klokken fire om morgenen.

En berømthed, der forkæler sig selv med fastfood, noget de fleste af os gør oftere, end vi har lyst til at indrømme, har på ingen måde nyhedsværdi. Historien handler derimod om Twitters bizarre reaktion på sagen. Mens tweets om rapperens morgensnack pippede ind på det sociale medie, påstod en bruger ved navn AJ, en studerende fra University of Southern California, som åbenbart ikke syntes, det var sejt nok bare at være stødt ind i Drake på Mc’en, at han havde set rapperen give to McDonald’s-medarbejdere 10.000 dollars hver. Der blev også lagt et billede op af Drake, som tilsyneladende rakte noget over til en medarbejder bag kassen.

I modsætning til kædens notorisk tynde sodavand viste AJs rygte sig dog ikke at holde vand. Repræsentanter fra McDonald’s kunne senere oplyse, at det egentlige beløb lød på 100 dollars til hver af de to heldige medarbejdere. Meldingen standsede dog ikke den bølge af overskrifter på Fox News, Vibe, XXL, NME, Complex og utallige andre medier, som tog AJs oprindelige tweet for gode varer. Måske var overskrifterne næret af Drake’s gavmilde selvopfattelse, som han blandt andet promoverede i videoen til “God’s Plan,” hvor han donerede hele sit pladeselskabs videobudget til trængende folk i Miami.

I sit forsvar bestrider AJ meldingen fra McDonald’s og skriver: ”nu når I alle sammen er villige til at tro på en vis person (som ikke var til stede), som åbenbart kontaktede en McDonald’s ”PR-afdeling” (som heller ikke var der) – skete det her slet ikke indenfor. Han kørte først gennem drive-thru’en og kom derefter ind (med sine sikkerhedsvagter) for at låne toilettet.” Selvom AJ’s afvisning afgjort kaster et tyndt slør af mystik over hele sagen, beviser det uanset hvad, at Drake enten giver gode drikkepenge eller ekstremt gode drikkepenge.