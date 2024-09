​Den mexicanske troldmandsby

Byen Catemaco i Veracruz, Mexico er kendt for sine store grupper af hekse også kaldet brujos. Området har været arnested for trolddom og hekseri siden før den spanske besættelse samt mødested for hekse – både dem der praktiserer hvid magi, og dem der praktiserer mørk magi. Nu til dags flokkes turister, kendisser og fremtrædende politikere til byen i håb om at få lidt mørk magi på deres side.

I dette afsnit af Mexicalia tog VICE til Catemaco for at overvære nogle ritualistiske slagtninger af høns, hidkalde dæmoner og mødes med nogle af byens mest respekterede troldmænd.