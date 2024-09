Mød den uprætentiøse sommelier troll der tager pis på vinbranchen

Hvis der er en gren af den gastronomiske verden, der en gang i mellem har brug for at tage en pause, trække vejret dybt ind og genvinde jordkontakten, så er det den gren, der lægger hus til vinbranchen. Unge mennesker, der ikke er vant til at gebærde sig i en verden fyldt med store indtæger og magelige restaurantbesøg, finder det mere naturligt at bestille en øl eller cocktail, som regel på grund af den overvældende bestillingsproces når det gælder vin.

Det er hér Adam Vourvoulis, også kendt som @natural_whine, kommer ind i billedet.

I det seneste års tid har han trollet vinbranchen synder og sammen ved at følge en meget simpel formular: Hver dag deler han memes, der adresserer den elitisme, der omgiver vin og de mennesker, som arbejder i branchen. Nogle memes er skarpere end andre, men der er ingen tvivl om, at hans ukuelige virke udfordrer vinbranchens meget etablerede normer.

Hvis navnet Vourvoulis ringer en klokke, så er det fordi, han er den ene halvdel af den dynamiske duo, der skabte verdens første vin-rave og hashtag-fyldte vinmenuer. Det sidste gjorde ham til en af de meste hadede mænd i den amerikanske restaurationsbranche. Selvom det er nemt bare at afskrive Vourvoulis som endnu en internet troll, så er hans bramfri tilgang til vin blottet for hykleri. Og det er noget, der vækker genlyd hos andre vinelskende unge mennesker. Han har arbejdet på nogle af Los Angeles mest prestigefyldte restauranter—inklusive Osteria Mozza, Bestia, Ink og Trois Mec—så manden ved altså lidt om vine.

Vi fik en snak med Vourvoulis for at lære mere om hans vininspirerede memes, og om hvad han håber på at opnå.

MUNCHIES: Hvorfor hader du vinbranchen så meget? Adam Vourvoulis: Jeg vil ikke sige, at jeg ligefrem hader den. Jeg synes bare, at folks tilgang til vin er helt forkert. Vi kan gøre det bedre. Jeg er fra vinbranchens punk-rock-møder-Backstreet-Boys skole. Jeg mener, at branchen er vildfaren og besat af luksus, selvom det egentlig ikke er det, det handler om.

Hvad handler vinbranchen så om? Først og fremmest handler det om at have det sjovt. Det er alkohol. Måden man laver vin på er simpel: Skaf nogle druer, læg dem i en beholder, vent et par uger, og så bang! Så har man vin. Nu er spørgsmålet så, er det god vin? Vil denne vin komme til at vinde priser? Det afhænger af øjnene der ser. Vin er mere end det. Det handler om stedssans og om de mennesker, man omgiver sig med – og om fejring. Det handler ikke om at blære sig eller om at vise sig frem på nettet. Det handler ikke om enhjørning-vine. Det handler ikke om dyr Champagne.

Problemet er, når vinen bliver til en fetich—selv når det handler om det billige stads. Jeg tror bare, at jeg starter en kampagne af en slags. I stedet for at bruge 100 dollar eller mere på en flaske vin, så brug 50 dollar og donér resten til velgørenhed, tak.

Ville det ikke gå ud over dit job som sommelier på en finere restaurant? Så godt som alle vinene vi sælger, der hvor jeg arbejder, koster under 100 dollar. Jeg vil have folk til at forstå, at det er meget bedre at købe to flasker til 50 dollar end en enkelt til 100 dollar. Tænk bare over hvor pengene forsvinder hen? Og så er jeg så heldig, at restauranten i LA, jeg arbejder på, er ejet og drevet af unge mennesker, der forstår og støtter op om mine opslag.

Du beskriver dig selv som “vin-aktivist” på din Instagramkonto. Hvad betyder det egentlig? Det er lidt en joke. Tænk engang over det: Hele konceptet omkring en “vin-aktivist” er en smule til grin. Jeg forsøger bare at sige til en gruppe mennesker, der mener, at vin er elitært, at der er meget mere, der kan udforskes indenfor vine. Jeg mener ikke, det er muligt at tage det prætentiøse ud af vin. Det er lidt som at sige: “Jeg vil tage det prætentiøse ud af at samle på Rolex-ure.” Jeg vil bare gerne komme med en social kommentar, også selvom det har resulteret i et utroligt had vendt mod min person.

Hvad startede @natural_whine? Jeg mener, det var det naturlige skridt at tage efter vores vin-rave. Min sociale bevidsthed tog overhånd, og mens jeg var på vej på arbejde gennem Los Angeles med det offentlige, gik det op for mig, at jeg selv var en del af problemet. Man bruger meget tid på sin telefon, når man kører bus i LA, og derfor begyndte jeg at lave memes for at underholde mig selv. Hvis valget stod mellem at give afkald på enten vin eller memes, ville jeg vælge vin. Jeg har nu gjort det i et år, men indtil for nylig holdt jeg mig anonym. En dag sagde jeg så bare “fuck det!” og outede mig selv. Overraskende nok er der mange derude, der deler mine holdninger.

Hvad har reaktionerne været indtil videre? Nå jeg støder på andre folk fra branchen ude i den virkelige verden, så støtter de mig og siger, “Bliv ved med det, du gør!” Men de hvisker det til mig, fordi mange åbenlyst er i branchen for at tjene penge, og de er bange for, at støtten kan ende med at have en negativ effekt på deres bundlinje. Forleden dag overhørte jeg en gruppe mennesker tale om mine memes i en halv time under en middag med andre folk fra branchen.

Hvad er målet med @natural_whine? At ændre måden vi taler om vin og hele idéen om, hvad vin er for forbrugeren. Vin er ikke kun til for en bestemt demografisk gruppe; vin er for alle. Ingen bør ekskluderes fra samtalen, bare fordi de aldrig har smagt vin før, eller fordi nogle mener, at en særlig type er bedre end andre. Det bør altid være inkluderende rettere end ekskluderende. Champagne er bare vin. Reklamebranchen har gjort det til, hvad det er i dag—solgt det som eksklusiv luksus.

Det skal være slut med udnyttelsen af vin.

