Mød instruktøren bag “Den værste film nogensinde”

Efter hans film Birdemic: Shock and Terror blev afvist af Sundance Film Festival i 2009, besluttede den vietnamesiske softwaresælger James Nguyen sig for at tage til Park City og bruge ugen på at køre rundt i en bil, der var smurt ind i teaterblod og fyldt med udstoppede ørne. Planen var at promovere sin “romantiske thriller”, der var håbløst underfinansieret.

Stuntet fangede VICE-vært og festivalgænger Evan Husneys opmærksomhed, som efter at have set filmen følte sig kaldet til at udgive den på landsplan i USA. Birdemic-premieren fik massiv omtale i medierne, og blev hyldet af seere for alle sine ufuldkommenheder. Nogle har endda udråbt den til “den værste film nogensinde.”

I dette afsnit OUTSIDER – vores web-serie, der dykker dybt ned i hjernerne bag verdens mærkeligste film – genforenes Husney med Nguyen flere år efter Birdemic-fænomenet og finder ud af, at instruktøren stadig hjemsøges af filmens modtagelse og er desperat efter at genoplive sin karriere.