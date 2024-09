Mød manden der udgiver sig for at være en bagel på Tinder og har matchet med over 1000 kvinder

Prinsen på den hvide hest.

Der har altid været falske profiler på datingsider og -apps. Det mest klassiske er selvfølgeligt dem, der udgiver sig for at være mere tiltrækkende, end de faktisk er. Men hos en gruppe brugere på Tinder er en langt mere appetitlig tendens under opsejling: de udgiver sig for at være mad.

Fra pizza til cupcakes og is findes der en bestandig skare af Tinder-brugere, der swiper mens de gemmer sig bag lækre stock-fotos af mad. Det er en sær måde for brugerne at tage kontrol over Tinder-sfæren: Mens alle os andre udleverer ømme billeder og profiltekster af os selv, kan Tinder-pizzafjæsene læne sig tilbage og foretage en anonym finkæmning af det virtuelle kødmarked.

Jeg sad og swipede en aften og stødte så på den 24-årige Tinderbruger EverythingBagel. Jeg swipede til højre. Vi har haft en samtale kørende over de sidste par uger, og det har givet mig en beskeden indsigt i den mystiske mad-Tinder verden.

Jeg lovede Bagelmanden, at jeg ville holde hans identitet hemmelig i denne artikel, men jeg kan bekræfte, at han er en 25-årig universitetets-uddannet kaukasisk fyr, der arbejder som grafisk designer. Han fortalte mig, at han er single i virkeligheden, men ikke har en seperat dating-profil med billeder af sig selv.

Bagelmanden fortalte mig også, at han havde levet som en bagel online i over et år og akkumuleret over 1000 matches. Han har udvidet til andre sites, blandt andet Bumble, hvor han fik ballade for at bruge et ophavsretligt beskyttet billede af en everything bagel uden tilladelse. “The man can’t stop me tho,” bemærkede han i en besked til mig angående det juridiske problem.

Her er en Q&A med selveste EverythingBagel:

Motherboard: Hvorfor har du holdt det her kørende i så lang tid? Hvad får dig til at blive ved med at swipe som en bagel?

Everything Bagel: Jeg er blevet ved i så lang tid, fordi det er virkelig underholdende at se, hvordan folk reagerer på det. Det er virkelig interessant og sjovt for mig, og også for mine venner, og nu vil jeg lidt bare gerne se, hvor langt jeg kan tage den.



Billede via Bagelmanden

Har du nogensinde haft en samtale med nogen på appen, som du var oprigtigt interesseret i? Har du nogensinde været fristet til at afsløre din identitet?

Det er et godt spørgsmål. Er der overhovedet nogen der kan sige, at de har været oprigtigt interesseret i nogen, de har snakket med gennem en app, uden nogensinde at have mødt dem i virkeligheden? Hvis vi bare snakker om fysisk tiltrækning, så ja, men det er jo bare at kigge på et billede. Jeg har ikke afsløret min identitet flere gange, end jeg kan tælle på en hånd. Det er som regel, hvis jeg skriver med nogen, der får mig til at grine og er interesseret i at se, hvem jeg er, så hvorfor ikke?

Du startede selv samtalen med mig. Hvad får dig til at begynde at skrive til folk? Hvorfor gør du det?

Jeg startede samtalen med dig, siger du? Jeg var faktisk involveret i noget ret intens dødsdruk i hele den weekend, så for at være helt ærlig husker jeg ikke så meget af vores indledende samtale, men jeg ved, at den var ret interessant. Det er derfor, jeg snakker med dig nu. Nogle gange, hvis jeg er fuld eller keder mig, så begynder jeg bare at skrive til folk eller lader mine venner gøre det.





Billede via Bagelmanden.

Skriver du altid som bagel?

Jeg starter altid med at skrive som bagel, og jeg prøver som regel at holde det kørende. Men der er nogle, der skriver til mig og taler til mig som “personen der har en konto som bagel”, og der ville det være ret mærkeligt at blive i rollen som bagel (hvis jeg overhovedet svarer). Jeg har ikke nogen regler eller noget; jeg ser bare hvad der sker. For mig er det hele egentlig bare en joke.

Hvor længe har du tænkt dig at blive ved med at være en bagel? Kunne du nogensinde finde på at oprette en legitim datingprofil?

Det tror jeg sgu ikke, men selv hvis jeg havde lyst til at møde nogen på nettet, tror jeg stadig at mine chancer ville være bedre som bagel. Det bryder isen.

