Mød min ven Mikkel, som har været med til at tegne tredje sæson af Rick and Morty

Rick and Morty, den dystopiske tour de force af blæsthed, ultravold, videnskab og filosofi, er endelig tilbage. Den animerede tv-serie, der bedst kan beskrives som “Tilbage til Fremtiden” på samtlige kendte typer narkotika, har sæsonpremiere den 30. juli efter mere end halvandet års pause, og jeg glæder mig virkelig meget, fordi min gode ven Mikkel Vedel fra Middelfart har været med til at animere tredje sæson af serien.

Mikkel er animator og søgte arbejde hos Bardel Entertainment i Vancouver, Canada, hvor kultserien bliver til. Han fik jobbet, pakkede en taske og hoppede på et fly til Canada, hvor han over de næste otte måneder var med til at skabe tredje sæson af en serie, som fans og kritikere bliver mere og mere begejstrede for.

Nu er Mikkel hjemvendt fra Canada, så mens internettet begyndte at koge over af forventning over det snarlige gensyn med Rick Sanchez og Morty Smith, tog jeg en snak med ham om hans ophold i Vancouver, og hvad vi kan forvente os af sæson tre.

VICE: Hej Mikkel. Velkommen hjem. Hvordan var Canada?

Mikkel Vedel: Det var fedt. Meget af arbejdet er jo det samme lige meget hvor i verden, man er. Du sidder foran en computer hele dagen. Men det hjælper selvfølgelig, når man sidder og tegner Rick and Morty, som jeg, allerede inden jeg begyndte at arbejde der, vil vurdere til at være det bedste tv-show, ikke animeret, men sådan overhovedet, lige nu.

Siger du ikke bare det, fordi du selv har arbejdet på det?

Nej, det har ikke noget med det at gøre. Først og fremmest er jeg vild med humoren. Og så er det pisse klogt. De indarbejder komplicerede videnskabelige teorier i en animeret komedieserie. Jeg synes, det er genialt.



Hvordan fik du jobbet?

Jeg arbejdede på et show i Dublin, der hed Wander over Yonder. Det var et show for Disney, som branchen elskede, men som aldrig fik sit store gennembrud. Det var skabt af ham, der opfandt Powerpuff Pigerne, så internt i branchen var det noget, der blev lagt mærke til. Hen ad vejen lærer man sine kollegaer at kende og sender hinanden tips, når der er nogle fede steder, der hyrer. Og der var så en af mine tidligere kollegaer, der skrev til mig, at Bardel søgte animatorer, og at min profil passede perfekt.

Det er en stor filmby, så folk der er vant til lidt af hvert, men når jeg sagde, at jeg tegnede Rick and Morty, så gik de helt amok.

Hvordan var processen så derfra?

Jeg udfyldte deres ansøgningsformular. Den var ret standard. Navn, uddannelse, cv og den slags. Så skulle jeg sende et par scener, jeg har lavet tidligere. Nå ja, og så skulle jeg skrive noget sjovt om mig selv. Det er ikke så meget mig, sådan noget. Så jeg sendte bare et link til min IMDB-profil, som en af mine venner har lavet, hvor der står alt muligt lort om mig, som ikke passer.

Hvad står der på din IMDB-profil?

At jeg er lige god til at tegne med begge hænder, og at jeg kører rally i veteranbiler og sådan noget der. Der er intet af det, der passer, men det er ret sjovt. Det syntes de åbenbart også.

Og hvad skete der så?

Jamen, jeg blev kontaktet af Bardel, og så havde vi en jobsamtale over Skype. Vi forhandlede løn, og så tog jeg jobbet og fandt et sted at bo i Vancouver. Og så var det ellers afsted.

Bliver man rig af at tegne Rick and Morty?

Det gør man bestemt ikke. Men når man arbejder i udlandet, så er det meget pænt, fordi skatten er lavere. Men du skal ikke blive animator for pengenes skyld.

Hvordan var det så at bo i Canada og tegne på din yndlingsserie?

Det var fedt. Det er en fed by, og Bardel er et dejligt sted at arbejde. Når jeg var ude i byen efter arbejde, så gik der som regel ikke mange minutter, fra jeg åbnede munden, til folk spurgte ind til min accent, og hvorfor jeg var i Vancouver. Det er en stor filmby, så folk der er vant til lidt af hvert, men når jeg sagde, at jeg tegnede Rick and Morty, så gik de helt amok. Folk ville have taget billeder og have min autograf. Det var ret skørt. Rick and Morty er virkeligt stort i Nordamerika – meget større end her.



Er det ikke også ved at få en ret stor følgerskare herhjemme?

Jo, helt sikkert. Jeg kan også mærke, at interessen er stigende herhjemme. Før jeg tog afsted, spurgte folk om, hvad jeg skulle lave i Vancouver. Dengang var der mange, der ikke vidste, hvad Rick and Morty var. Efter jeg er kommet hjem, så kan jeg godt mærke, at der er mange flere, der kender showet og elsker det.



Oplevede du nogen vilde ting i forhold til din nye status som berømthed?

På et tidspunkt blev vi spurgt, om vi havde lyst til at tage med til en pubquiz, der kun handlede om Rick and Morty, på en bar inde i byen. Det var ikke noget, vi havde arrangeret. Det fandtes der simpelthen i forvejen. Baren var propfyldt med nørder. Da de opdagede, at vi lavede Rick and Morty, gik de fuldstændig amok. Først begyndte hele baren at klappe. Det blev ved i flere minutter. Vi måtte stå i en halv time og give autografer og tage billeder med folk. Da først quizzen gik i gang, fik vi de vildeste tæsk. De vidste ALT om serien, vi kunne slet ikke følge med. Bagefter kom der en fyr over til mig og stak mig et screenplay, som han syntes, jeg skulle læse.

Hvad gjorde du så med det?

Jeg gjorde ingenting, jeg har aldrig læst så meget som et ord af det. Jeg er animator, jeg har ikke noget produktionsselskab. Hvad fanden skulle jeg gøre med det? Jeg kan ikke lave hans tegnefilm.



Hvad kan vi forvente os af sæson 3?

Nu har jeg jo skrevet under på en Non disclosure agreement, så det er begrænset, hvad jeg kan sige uden at blive sagsøgt. Men som Justin Roiland og Dan Harmon, der har skabt serien, tidligere har fortalt, så bliver det mørkt ad helvede til. Der kommer en tung stemning. Og så synes jeg i hvert fald, at det er den bedste sæson, der har været indtil videre. Og det siger jeg ikke bare, fordi jeg har været med til at lave den.

Skal du så lave sæson 4?

Jeg gad godt. Hvis de spørger mig, hvilket ikke er usandsynligt, nu hvor jeg har været inde over, så siger jeg ja på sekundet. I animationsbranchen er det klart det største show lige nu. Det er også godt at have på CV’et, så det ville være dumt at sige nej.