Mothership Clams Cioppino

“Den smager som en cioppino.”

Portioner: 4

Videos by VICE

Forberedelse: 30 minutter

Total: 45 minutter

Ingredienser

2 hele fed hvidløg

1 helt løg, hakket

1/2 porre, renset og fint skåret

450 g friske hjertemuslinger, skrubbede

2 citroner, skåret i skiver

2 øl, efter eget valg (jeg brugte Sierra Nevada)

450 g kogte lilla kartofler, skåret i tern

Vejledning

Kokkens anmærkning: Vi tilberedte muslingerne i en speciallavet glaspibe, men hvis du ikke har sådan en, kan du sagtens bruge en stor gryde.

1. Varm olien op i en meget stor gryde over et mellemvarmt blus. Tilføj hvidløg, løg og porrer, og sautér indtil løget er gennemsigtigt, omtrent 8 minutter. Tilføj muslinger, citron og øl, dæk gryden til, og kog det hele, indtil muslingerne begynder at åbne sig, cirka 5 minutter.

2. Tilføj kartoflerne, stænk muslingerne med en god ekstra jomfru olivenolie og drys med havsalt. Spis med det samme.

Fra Action Bronson tilberedte denne pragtfulde muslingeret i en bong