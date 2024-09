MUNCHIES Guide til Sverige: Göteborg

I det første afsnit af MUNCHIES Guide til Sverige ser vores vært Ivar Berglin nærmere på vores nabolands kulinariske tilbud. Ivar undersøger de retter, der kendetegner Sverige, fra rensdyrkød til fermenterede sild, og finder ud af, hvordan det nye nordiske køkken påvirker svensk madlavning.

I dette afsnit tager Ivar til Sveriges fiskehovedstad Göteborg for at sammensætte et friskfanget svensk smörgasbord. Derefter smager han på en af Sveriges mærkeligste retter: surströmming. Ivar slutter dagen i Lysekil, hvor han møder to fiskere, der høster svenske østers og nyder skaldyr så friskt som det kan fås på en lille afsides ø.