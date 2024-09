MUNCHIES præsenterer: Mesterfrokost med Mario Batali

Hvad sker der, når skaberne af Master of None, Aziz Ansari og Alan Yang, hænger ud med frokostens mester Mario Batali? Der bliver spist og drukket en masse. Mario Batali laver en treretters middag til Aziz og Alan, der blandt andet byder på lækre italienske retter som gulerods fritelle, casunziei (ravioli med rødbede og ricotta), og norditalienske kødboller.

Og Mario beskriver det meget godt: “Det er sjovt at spise sammen med mennesker, der elsker at spise, og det er sjovt at lave mad til folk, der elsker at spise”. Og vi synes også, at det er sjovt at se på.