MUNCHIES Præsenterer: Virkelighedens Casa Bonita

I et af de mest elskede afsnit af South Park gemmer Cartman klassekammeraten Butters af vejen i et beskyttelsesrum for at sikre sig Butters plads til Kyles fødselsdagsfest, der skal afholdes på den mexicanske restaurant Casa Bonita. Restauranten byder på så bizarre indslag – en hjemsøgt sørøvergrotte, mariachi bands, sopapillas og klippeudspring – at man fristes til at tro, at sådan et sted kun kan eksistere i en tegnefilm.

Men sandheden er en helt anden: Casa Bonita er en vaskeægte restaurant, der ligger i Denver, og alle de sære indslag restauranten byder på i tegnefilmen, kan man også opleve, hvis man besøger virkelighedens Casa Bonita (inklusive en masse man ikke fik at se i South Park). Mike Mason, der har været bestyrer på Casa Bonita i næsten 40 år, viser os rundt i den næsten 5.000 kvadratmeter store restaurant og fortæller samtidig historien om Casa Bonita. Når man har set denne video, er det ikke svært at forstå, hvorfor stedet er kendt som “den vildeste restaurant i verden”.

