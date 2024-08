Nardwuar og Lil B, der jammer sammen, er det smukkeste, du kommer til at se i dag

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

For hvad der føles som en evighed siden interviewede Nardwuar Lil B til Texas-festivalen SXSW i 2011. Det var et vigtigt øjeblik for Nardwuar, eftersom det ville blive begyndelsen på hans transformation til en af rapmusikkens yndlings interviewere – og et lige så stort øjeblik for Lil B. Han forsynede os med flere klassiske 2010-filosofiske one-liners, som: “Strålingen fra computerskærmen gør ondt i mine øjne! Jeg elsker det!” og en forklaring om Den Hellige Treenighed, der består af BasedGod (“perfekt”), Brandon McCartney (“en forfatter”) og ham selv, Lil B (“jordens koldeste rapper”). I overensstemmelse med De Hellige Skrifter (læs: Twitter), har de to fundet sammen igen til et event, der fejrer 30 år med Nardwuars radioprogram i Vancouver, Canada.

Lil B og Nardwuar lægger ud med at nostalgitrippe sig tilbage til det skæbnesvangre 2011-interview, hvorefter Nardwuars band gennem mange år, the Evaporators, pludselig overgår til et trap-beat (helt seriøst, det sker) mens B iklæder sig et forklæde for at udføre den cooking-dans, som han selv i sin tid præsenterede for verden. Senere i videoen crowdsurfer de begge to, mens bandet spiller amok. Hvis du er i stand til at se den her video uden at smile dybt inde i din sjæl, er det meget muligt, at du slet ikke har en. Se det hele øverst i artiklen.