McDonald’s-reklame i Sverige sammenligner de ansatte med soldater

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES i USA.

Næste år genindfører Sverige værnepligten, som man i broderlandet kalder for lumpen. Værnepligten blev egentlig sløjfet i 2010, men blandt andet på grund af Ruslands hang til aggressioner, har vores ellers så fredelige og neutrale naboer besluttet sig for, at det måske var smart nok at have tropper klar til at forsvare sig selv, hvis verden går helt af lave.

Men indtil de her tusindvis af teenagere kommer under fanen i den svenske hær, kunne de jo passede starte med at søge job hos McDonald’s. Ifølge en ny svensk reklamekampagne for burgerkæden er der nemlig mange paralleller mellem de to arbejdspladser.

Mens solen står op i den dramatiske reklamefilm, begynder en flok McD-medarbejdere at opruste til dagens opgaver i den nådesløse krigszone, der ligger mellem kasseapparatet og McFlurry-maskinen. “I uniform er alle lige,” heder det sig i den højtidlige speak. “Vi behandler ikke folk anderledes på grund af køn, etnisk baggrund eller seksuel orientering. Her er det lige meget, hvilken gud, du beder til, eller om du overhovedet ikke beder. Alt, vi kræver, er, at du er løsningsorienteret og fokuseret på opgaven.”

I USA ville sådan en reklame i bedste fald virke latterlig, og måske endda også helt tonedøv. Og når man tager i betragtning, hvor meget kritik fastfoodgiganten for nylig fik for sin reklame, hvor en mor og søn sørger over den afdøde far, er det bemærkelsesværdigt, hvor dristig McDonald’s er i deres kampagne.

Men det kan være, andre regler og virkemidler gælder i Sverige.

McDonald’s siger i reklamen, at de har “lært hundredtusindvis af unge svenskere vigtigheden af selvdisciplin, holdånd og samarbejde”. Ifølge en ny rapport fra McDonald’s åbnede deres første restaurant i Sverige den 27. oktober 1973, og firmaet er siden da blevet landets største arbejdsgiver for “unge mennesker”, med 150.000 ansatte gennem fire årtier. McDonald’s har pt 12.000 ansatte og 215 restauranter i Sverige.

Rapporten citerer professorer og forskere, der taler om værnepligtens rolle i at “skabe et sammentømret samfund” og give mænd (før i tiden var det kun mænd, der blev indkaldt) muligheden for at mødes på tværs af klasseskel og samarbejde med mennesker, de normalt ikke ville have interageret med. “Alle gik i den samme uniform og arbejdede frem mod det samme mål,” skriver McDonald’s i sin rapport. “Det konstituerede et kammeratskab, som folk tog med sig, når de bagefter arbejdede på kontor, på fabrik eller i den akademiske verden. Det var en uddannelse i at være en god borger.”

Det er den samme rolle, McDonald’s håber at spille i dag, også selvom lumpen vender tilbage. De siger, at de endda har “lånt” (rapportens ordlyd) et spørgeskema fra den svenske hær for at finde ud af, hvilke kompetencer deres ansatte mener, de har fået under tiden hos Den Gyldne Måge. Resultaterne af undersøgelsen viser, at McDonald’s-medarbejdere mener, de er modnet som mennesker, har lært at samarbejde med andre, og har lært at være god en leder. Overraskende nok har 62 procent af de ansatte hos McDonald’s sat kryds ved sidstnævnte kompetence, sammenlignet med 49 procent hos hæren.

Tilbage i reklamen fortsætter den alvorlige stemme: “Selvdisciplin, holdånd og samarbejde … har vist sig at være opskriften på diversitet, integration og virkelig, virkelig gode burgere.”

Men ligegyldigt hvilken uniform man har på, og ligegyldigt om man er indkaldt eller ej, så er der en god chance for, at den sande kamp skal stå mellem McDonald’s og Max: Kampen om at lave den bedste fastfood-burger.