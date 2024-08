Nicki Minaj og Quavo går hårdt ind på Ella Mais nye “Boo’d Up”-remix

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Den 23-årige London-baserede R’n’B-sanger Ella Mai er stille og roligt ved at udvikle en massiv fanbase i USA. Hun skrevet kontrakt med DJ Mustards 10 Summers-label, hun har lavet et æggende og sprudlende retro-pop-nummer sammen med Ty Dolla S$gn, og hendes seneste single “Boo’d Up” ligger lige nu solidt placeret mellem Drakes “Nice for What” og Ariana Grandes “No Tears Left To Cry” på Billboard 100-hitlisten. Men “Boo’d Up”-remixet, som har været ude siden i går, er det mest endegyldige tegn til dato på, at sangeren står på tærsklen til et større gennembrud.

Nummeret byder både på Nicki Minaj og Quavo – det tætteste vi kommer på en royale inden for poprap – to kunstnere, der næsten kan garantere en ung stjerne et internationalt gennembrud. Og selv om tracket selvfølgelig mangler lidt af den nonchalante charme, der karakteriserer originalen, så byder Quavo ind med lidt romantik, som kun Quavo kan gøre det: // Let you on my life, get a sneak peek / Listen to my heart go beep-beep / When we boo’d up, she keep me out the street-streets / Hit it back-to-back, make me call her repeat //.

