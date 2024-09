Sådan laver du de bedste veganske brownies nogensinde

Der er mange ting i livet, man kan have dårlig samvittighed over. Så kan vi ikke lige tage en pause fra det hele? Kan vi bare for et øjeblik få lov til at være ligeglade med, hvad vi spiser?

Jo. Her får du nemlig Coco Kislingers veganske brownies.

Lad dig ikke skræmme af hele veganeraspektet. Vi har alle set eller smagt de tørre og elendige veganske kager, der er pakket ind i plastik og kan fås i din lokale helseforretning til overpris. De her er noget helt andet. Hemmeligheden bag de her brownies er æblemos og chiafrø i stedet for æg. Og så selvfølgelig også den gennemført dekadente blanding af chokolade og kokosolie, der smeltes sammen med dejen. Mandelmel giver kagerne en subtil nøddesmag.

OPSKRIFT: Veganske brownies

Nå ja, fik vi nævnt, at de også kan laves i en glutenfri version? Så kan både du, din cøliaki-ramte tante og din ekskæreste, der er dyrevelfærdsaktivist, også være med. Vær mentalt forberedt på at forelske dig i de her kager.