Nøgenhed, kropsglimmer og peacocking: Her er alle de sejeste folk, vi så på Coachella

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Coachella, mand. Det er svært at forholde sig til, at festen allerede er ovre. Vi har svært ved at fatte, at vi så Beyoncé dominere live, og at Walmart Yodeling Child dukkede up som et meme af kød og blod. Lige meget om du selv var ude midt i støvet eller så med hjemmefra, så var den første weekend af festivalen en episk forestilling – en fest, som ikke kun var forbeholdt de 250.000 publikummer til stede. Coachella føltes som en anderledes størrelse i år. Det handlede mindre om eskapisme, blackout-branderter og glamourøse selfier og mere om at hylde musikken og hele filosofien bag festivalen.

Ja, Beyoncé præsterede at levere verdens bedste koncert, en gamechanger, der var designet til at fange publikum, uanset om de befandt sig lige foran scenen, et sted ude i menneskehavet eller hjemme bag skærmen med vennerne. Men der var også tonsvis af andre koncerter, der gjorde oplevelsen mindeværdig. Cardi B gik sin sejrsgang på hovedscenen foran et kæmpepublikum søndag. Hun havde Chance med på scenen, viste gamle stripperbilleder på storskærmen og gav den i det hele taget så meget gas, at man ikke skulle tro, hun er gravid. David Byrne blæste os helt bagover med sit sæt lørdag, der føltes som en psykedelisk TED-talk-rejse gennem tid og rum. De mexicanske cumbia-stjerner Los Ángeles Azules sparkede weekenden i gang med et brag af en eftermiddagskoncert og fyrede op under publikum med den ene banger efter den anden (selv Bieber var nede med det). Og Jamiroquai gjorde samtlige kritiske ryster, der har kaldt dem for en parodi på sig selv, til skamme med en ekstatisk discoforestilling fredag aften.

Verdenen er rimelig kaotisk lige nu, og derfor var Coachella en perfekt anledning til at gå ud og føle sig i live. Og hold da kæft, hvor så I alle sammen godt ud, mens I gjorde det. Vores fotograf The1point8 var ude og fange magien og galskaben. Tjek første weekend af Coachella ud herunder, og mærk energien i sin surrealistiske storhed.