Nu får du svaret på, hvordan du bliver en god iværksætter

Folkeskolelærer, tandlæge, kommunikationskonsulent… glem det. Flere og flere unge vil hellere være iværksætter og starte egen virksomhed. Tinder-swiperne ved det også: En af de mest sexede professioner er at være iværksætter. I hvert fald ifølge en ny undersøgelse, Tinder har offentliggjort. Her ligger titlen som iværksætter højt på listen over professioner, både kvinder og mænd swiper mest til højre for. Og det bliver også mere og mere populært at være iværksætter. Faktisk er gymnasieelever helt oppe at ringe ved tanken om at opfinde nye ting og starte spændende virksomheder op fra bunden. Det viser en undersøgelse fra Finansrådet i 2015.

Hvis du er en af de unge, der drømmer om flere Tinderdates og en fed karriere som iværksætter, så er professionsbacheloren innovation og entrepreneurship en oplagt mulighed for dig.

Videos by VICE

Uddannelsen foregår på Cphbusiness, som er Danmarks største erhvervsakademi med 13.000 studerende. Iværksættere er kendt for at have krudt i røven, og det har Cphbusiness fattet – uddannelsen spænder nemlig kun over tre semestre, og det er inklusive praktik. Dem, der vælger at studere her, er enten intraprenører, der gerne vil ind i en eksisterende virksomhed og hjælpe til, eller entreprenører, der selv starter en business fra bunden.

En af dem, der fravalgte et ordinært ni-til-fem-job for at blive iværksætter, er 26-årige Jack Nikogosian. Han går på tredje og sidste semester af professionsbacheloren i innovation og entrepreneurship, er allerede innovationschef i firmaet Coinify og har også sin egen konsulentvirksomhed. Og det kan han blandt andet takke studiet for:

“Jeg er blevet ret selvkørende, blandt andet fordi mine undervisere har gået den ekstra mil, set potentiale i mig og henvist mig til forskellige ting og sager. Og ved at være i de rette miljøer har jeg fået et enormt netværk. Derudover har undervisningen på innovation og entrepreneurship fået mig til at tænke i de rette baner – det er ikke bare længere tom snak. Nu har jeg rent faktisk værktøjer, jeg kan bruge til at eksekvere mine drømme.”

Jack Nikogosian

Hvis du gerne vil være iværksætter, skal det dog ikke være for at tjene de store penge, fortæller Jack Nikogosian:

“Man er ikke iværksætter for de fede dollars. Man skal være heldig at få nogle okay kroner ned i lommen efter at have arbejdet 70 timer om ugen. Man er iværksætter, ligesom man for eksempel er musiker – fordi man ikke kan lade være, og man bliver skør, hvis man ikke gør noget ved alle de ideer, der flyver rundt i ens hoved!”

Og det er netop lysten til at gøre en forskel via ens ideer, der er drivkraften:



“Vi er en generation af unge, som er nødt til at stå på egne ben. Vi har en lettere tilgang til information om verdenssituationen via internettet, og vi er blevet mere løsningsorienterede end generationerne før os. Som iværksætter ligger jeg altså inde med en masse information om vores verden, og jeg kan gøre en forskel med de værktøjer, jeg har fået med videre fra studiet på Cphbusiness,” afslutter Jack Nikogosian.

Så det er altså bare om at komme i gang, hvis du er en af de mange unge, der higer efter personlig frihed og en fed platform til at få ført dine ideer og din iværksættertrang ud i livet. Sæt i gang!

Søg ind nu: Vil du søge ind på en professionsbacheloruddannelse? Så husk ansøgningsfristen den 1. juni klokken 12.00.