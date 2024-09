Nyt livsfarligt psykedelisk stof er på fremmarch i Danmark

NBOMe-frimærker.

Det højpotente, LSD-lignende stof NBOMe har krævet to dødsofre i Danmark og langt flere i udlandet. Ikke desto mindre bliver det stærkt hallucinogene og vanedannende stof mere og mere populært blandt danske unge. Det får en ekspert i rusmidler til at slå alarm.

“Vi er meget interesserede i at fortælle de unge, at det her er et stof, man virkelig skal tage sig i agt for.” Det siger Kim Dahlhoff, der er overlæge på Giftlinjen på Bispebjerg Hospital. Giftlinjen er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor man kan henvende sig i tilfælde af forgiftning, herunder også som følge af rusmidler. Her har man siden 2013 set en markant stigning i antallet af henvendelser, der har drejet sig om de såkaldte NBOMe-stoffer.

“Vi havde to sager i 2013, seks sager i 2014 og har foreløbig haft 15 sager i 2015. Det er primært yngre mænd i alderen 15-31, og langt de fleste af de pågældende henvendelser har ført til indlæggelser med livstruende symptomer, fortæller Kim Dahlhoff. Tallene skal ses i lyset af, at der formentlig er langt flere sager, som Giftlinjen aldrig hører om og derfor ikke registrerer.

NBOMe giver alvorlige påvirkninger af hjertekredsløbet, som kan medføre døden, ligesom stoffet resulterer i en livsfarlig overophedning af kroppen.

Langt farligere end LSD

Kim Dahlhoff forklarer, at stoffet sandsynligvis fremstilles i “gamle østlaboratorier” som i Rusland, hvor myndighederne har ringe kontrol med, hvad der bliver produceret. NBOMe er billigt at fremstille og inddampes herefter på frimærker, som man opløser på tungen. Det kan også ryges og tages som “bomber” på samme måde som MDMA.

Rusen kan sammenlignes med LSD, men hvor det traditionelle psykedeliske rusmiddel ikke er vanedannende, opbygger man langt hurtigere en tolerance i forhold til NBOMe, forklarer Kim Dahlhoff. Stoffet, som også kaldes “pandora”, “solaris”, “divination” og “wizard”, er desuden langt mere potent og kan udløse akutte psykoser – det var netop det, der tog livet af en 18-årig mand fra Aarhus, der i fjor sprang ud fra fjerde sal i en NBOMe-rus.

På det danske narkotika-forum psychedelia.dk flyder det over med beretninger fra brugere, der har prøvet kræfter med stoffet. I visse tilfælde uforvarende, da NBOMe ifølge brugerne bliver solgt som LSD. En enkelt bruger beretter om et trip, der førte til voldsomme bensmerter, som varede ved i flere dage, efter rusen var aftaget.

Foto af NBOMe-frimærker uploadet af en bruger på Psychedelia.dk.

En anden anonym bruger udtrykker sin holdning til NBOMe således: “Det var første og sidste gang, jeg har tænkt mig at tage NBOMe. I lyset af effekten og det faktum, at stoffet er skyld i dødsfald og indlæggelser verden over, er det ikke noget, jeg nogensinde har tænkt mig at prøve igen.”

Misbrugseksperten Henrik Rindom fra Stofrådgivningen i København er også stærkt bekymret over NBOMe’s tilstedeværelse i nattelivet. Ifølge ham er det særligt bekymrende, at stoffet sammenlignes med og ofte sælges som LSD, fordi virkningen netop er langt farligere.

“Dem, jeg har talt med, som har prøvet det, siger, at det er væsentligt mere ubehageligt end LSD. Og mere utilregneligt. Desuden er det decideret livsfarligt, fordi det påvirker hjertet.”

Hvis du alligevel ikke kan holde fingrene fra de farlige frimærker, har Henrik Rindom følgende råd til dig: “Hvis man har taget NBOMe og får trykken for brystet og vejrtrækningsbesvær, så skal man omgående søge lægehjælp – hellere en gang for meget end en gang for lidt.”

Er du i tvivl, om du har indtaget NBOMe eller andre skadelige stoffer, kan Giftlinjen nås på 82 12 12 12.