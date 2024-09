Opskrift: Flødeskumskage-forklædte hotdogs

Portioner: 11

Forberedelse: 15 minutter

Samlet tid: 2 timer

Ingredienser

Til vandbakkelsesdejen:

250 ml vand

115 gram usaltet smør

1 tsk sukker

½ tsk groft salt

3 æg

3 æggehvider

Til bechamelsaucen:

3 spiseskefulde usaltet smør

2 spiseskefulde mel

500 ml mælk

1 lille fed hvidløg, knust

2 spiseskefulde grov sennep

30 gram revet gruyere ost



Til pølsemoussen:

8 af de fineste pølser. du kan finde. De skal være kolde

55 gram usaltet smør ved stuetemperatur



Garniture:

Løg, skåret ud i tern

Purløg, skåret i fine skiver

Purløgsblomst eller dildblade

Anvisninger

1. Varm ovnen op til 220°C. Put vand, smør, sukker og salt i en mellemstor kasserolle, og bring det i kog. Tag kasserollen af blusset, og rør melet i, indtil ingredienserne er blandet sammen.



2. Varm kasserollen op ved medium varme, mens du rører og moser blandingen. Fortsæt, indtil et fint lag af hvid film begynder at danne sig langs bunden af kasserollen. Tilbered i yderligere to minutter. Skrab blandingen ned i skålen på en foodprocessor udstyret med æltetilbehør. Tilføj æg og æggehvider, et af gangen. Skrab massen sammen efter hver tilføjelse, så ingredienserne blandes godt sammen. Blandingen bør være blød nok til, at den falder fra piskeriset uden at danne toppe på overfladen. Overfør dejen til en sprøjtepose med en stjernetyl af medium størrelse. Sprøjt herefter 13 cm lange baner af dejen ud på bagepapiret.



3. Bag kagerne i 10 minutter. Når de begynder at blive brune, skal du åbne ovnen kortvarigt for at lade dampen undslippe. Fortsæt med at bage kagerne i 15 minutter, indtil de er helt brune, også langs kanterne. Skru ned for varmen til 160°C, og fortsæt bagningen i 10-12 minutter, til kagerne er tørre udenpå og lette. Lad derefter kagerne køle ned, flæk dem på langs, og stil bundstykkerne til side.



4. I mellemtiden laves bechamelsaucen: I en lille kasserolle skal mælk og hvidløg simre. Fjern kasserollen fra blusset, og lad den stå i 10 minutter. Fjern hvidløget fra blandingen, og smid det ud.



5. I en anden kasserolle smeltes smørret. Fjern kasserollen fra blusset, og pisk mel sammen med blandingen. Placer kasserollen over blusset igen, og pisk blandingen kontinuerligt i 3 minutter. Fjern kasserollen fra blusset, og pisk mælken for at undgå klumper. Kasserollen placeres igen over blusset med medium varme, og blandingen piskes, indtil den begynder at blive tyk. Skru ned til lavt blus, og rør sennep og ost ind i blandingen. Fjern kasserollen fra komfuret, og stil den til side.



6. Lav pølsemoussen: Skær pølserne i små stykker. Placer dem i foodprocessoren. Bearbejd dem, indtil de er skåret ud i fine stykker. Tilføj smør, og fortsæt med at køre blandingen, indtil den er blød og jævn. Placer moussen i sprøjteposen med en stor rund tyl. Læg den derefter på køl.



7. Til serveringen varmes ovnen op til 190 grader. Glaser topstykkerne med bechamel, som var det chokolade. Bag derefter toppene i ovnen i 5 minutter.



8. Sprøjt pølsemoussen udover bundstykkerne af eclair-kagerne. Garnér med skiver af cornichoner og løg skåret ud i fine tern. Placer kagetoppene med bechamelsaucen ovenpå. Pynt med fine skiver purløg og purløgsblomst eller dild.