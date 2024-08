Opskrift: Matty Mathesons butter chicken

Portioner: 6-8

Forberedelsestid: 15 minutter

Samlet tid: 2 timer

Ingredienser

6 spsk olivenolie

5 fed hvidløg

2 birds eye chilier

2 røde chilier

2 mellemstore løg, grofthakket

3 humpler ingefær på størrelse med en tommelfiner, skrællede

125 ml ghee (klaret smør)

3 spsk tomatpuré

3 spsk gurkemeje

2 spsk chilipulver

2 spsk garam masala

2 spsk stødt koriander

2 spsk stødt spidskommen

785 g tomatsauce/passata

1 spsk tørrede bukkehornsblade

4 kyllingebrystfileter, skåret i 1,5 cm tykke stykker (cirka 1 kg)

500 ml fløde

110 g usaltet smør

frisk koriander

kogte jasminris, til servering

Vejledning

1. Smid olivenolie, hvidløg, chillier, løg og ingefær i en food processor, og blend det til en lind masse.

2. Varm ghee op i en stor støbejernsgryde over et blus sat til mellemhøj varme. Tilføj din netop blendede løgpuré, og varm det op, indtil blandingen bliver en anelse mørkere og blødere, cirka 15 minutter.

3. Tilføj tomatpuré, gurkemeje, chilipulver, garam masala, stødt koriander og spidskommen, og tilbered i fem minutter, indtil blandingen bliver mørk og klæbrig.

4. Tilføj 350 ml vand. Brug en træske til at skrabe alt, der eventuelt har sat sig fast i bunden, fri.

5. Rør tomatsaucen og bukkehornsblade i, og skru helt op for varmen på blusset. Bring det i kog, og skru så ned igen, men sørg for, at maden simrer. Sæt låg på, og lad bladningen simre i en times tid, indtil den er tyk, mens du rører i det en gang i mellem. Tilføj så kyllingen, og lad den stå yderligere 15 minutter, indtil kyllingen er gennemstegt.

6. Tilføj fløde og smør, og rør det hele godt sammen. Krydr med salt, og server med lidt frisk koriander og kogte jasmin ris.