Peter Dinklage fra ‘Game of Thrones’ havde et funk-band i 90’erne​

Som vi nu adskillige gange har set bevis for i diverse videoer, så har de skæggede stjerner fra Game of Thrones mange talenter. Et af dem er, at de synger godt. Mens serien nu holder pause, og resten af os gearer op til en eksplosiv finale i 2019, fortsætter fortællingen med at sætte sit spor overalt i popkulturens rige, fordi vi elsker både musik og drager. Sommetider er man bare heldig og får en gave smidt i skødet, der på smuk vis kombinerer begge. Sommetider får man Tyrion Lannister, der spiller trompet i et funk-band.

Ligesom mange andre skuespillere var Peter Dinklage (som spiller Tyrion) med i et band i 90’erne. Ifølge NME hed skuespillerens band Whizzy, og selv om der ikke findes mange oplysninger om dem, så beskrives de af den daværende musikpresse som værende et “funk-punk”-band med rap-tendenser. Hvorvidt de lød som Faith No More eller Red Hot Chili Peppers (eller sågar Primus), melder historien ikke noget om. Men når man ser de fantastiske billeder, kan man nok godt danne sig et ganske godt indtryk.

Det bedste billede af bandets lyd og optræden får vi i anmeldelse af deres koncert i Williamsburg, New York herunder.

Her er uddrag af teksten til Whizzys sang “Omnivore Lord,” hvis du ikke lige havde fanget den (bare forestil dig et fedt slap-bass-riff i baggrunden):

“I’m an omnivore yet I do much more

I rock a party with my mike

get people out on the floor

but when the show is over and my rhymes are through

I head to the kitchen

’cause I need some food”

Lannister-familien har altid holdt af en god fest. Du kan læse mere om Whizzys historie her.