Pizza-nachos

Portioner: 6-8

Forberedelse: 20 minutter

Total: 1 time 15 minutter

Ingredienser

til marinara-saucen:

3 spsk olivenolie

2 hvidløgsfed, finthakket

1 lille løg, finthakket

1 dåse (400 g) hakkede tomater

2 spsk usaltet smør

1 tsk sukker

salt og friskkværnet peber

chiliflager, valgfri (men hvem pokker vil undvære det?)

Videos by VICE

til nachos:

2-3 poser nacho chips (uden ostesmag, tak)

8-10 skiver bacon

4 italienske pølser, hvor pølseskindet er fjernet, og kødet er smuldret i mindre stykker (cirka 450 g i alt)

150 g pepperoni i skiver

280 g champignon, tyndtskårede

1 grøn peberfrugt, skåret i tern

1 rødløg, skåret i tern

500 g revet ost

frisk basilikum, finthakket, ved servering

parmesanost, ved servering

ranch-dressing, ved servering (find den blandt de amerikanske produkter i dit supermarked, eller lav din egen version med kærnemælk og hvidløg)

Vejledning

1. Lav marinara-saucen: Varm olivenolie op i en mellemstor gryde ved jævn varme. Tilføj hvidløg og løg, og steg det, indtil løgene er bløde. Det tager 2-3 minutter. Tilføj tomater, smør, sukker, og smag til med salt og peber. Tilbered indtil saucen er tyknet. Det tager cirka 7 minutter. Hold saucen varm.

2. Lav nachos: Varm en stor pande op ved jævn varme. Tilføj bacon, og steg indtil det er sprødt. Læg det stegte bacon på en tallerken dækket med køkkenrulle. Hæld stegefedtet fra, og gem det.

3. Varm 3 spsk baconfedt op i panden, og tilføj pølsen. Steg pølsen, indtil den er brunet godt over det hele. Det tager cirka fem minutter. Tag pølsen af panden, og læg den på tallerkenen med bacon.

4. Smid pepperoniskiver på panden, og steg dem et par minutter. Smid dem på tallerkenen sammen med pølse og bacon.

6. Hæld cirka 4 spsk baconfedt på panden, og steg champignon, indtil de er bløde og gyldne. Krydr med salt, og hæld dem i en skål.

5. Varm ovnen op til 200°C. Dæk et stykke bagepapir med et lag nachochips og fyld bacon, pølse, pepperoni, champignon, grøn peber og ost ovenpå. Dryp marinara-sauce udover. Strø endnu et lag chips udover og derefter de resterende ingredienser (undtagen basilikum). Bag det hele i ovnen, indtil osten er gylden og boblende, 15-20 minutter. Drys basilikum udover. Server med chiliflager, parmesanost og ranch-dressing.