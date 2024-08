Politiet beder Ronaldo om dna-prøve i voldtægtssag, og hans fans vil stadig have autografer

Hvis man skulle have glemt det, så efterforskes Cristiano Ronaldo for tiden for voldtægt. Det er den amerikanske kvinde Kathryn Mayorga, der har anmeldt ham for at have voldtaget hende på et hotelværelse i Las Vegas i 2009. Samme nat tog Kathryn Mayorga på hospitalet og blev undersøgt, og hun forklarede også politiet, at en kendt atlet havde voldtaget hende, men at hun ikke turde oplyse hans navn af frygt for konsekvenserne. Politiet kunne derfor ikke gå videre med sagen, men konfiskerede det undertøj og den kjole, hun bar, da det skete.

Det er den kjole, som det handler om nu. For i september valgte Kathryn Mayorga at bryde den aftale, hun havde indgået med Ronaldo i 2009, hvor hun fik 2,4 millioner kroner for at holde sin mund. Derfor er sagen nu genåbnet, og politiet i Las Vegas er i gang med at samle beviser. Det er i den forbindelse, at kjolen er blevet fundet frem, og da der er fundet dna-spor på den, har politiet anmodet de italienske myndigheder om at udlevere en dna-prøve fra Ronaldo, så de kan fastslå, om der er et match. Det skriver The Wall Street Journal.

Ifølge Ronaldos advokat, Peter S. Christiansen, der trods det meget danskklingende navn er topadvokat i Las Vegas, er der som sådan ikke noget underligt i, at politiet anmoder om en dna-prøve. Det er heller ikke underligt, hvis det skulle vise sig, at dna’en på kjolen matcher med Ronaldos, siger advokaten. Ronaldo benægter nemlig ikke at have haft sex med Kathryn Mayorga, han hævder bare, at der var samtykke.

Eller det gør han i hvert fald nu. For i september offentligjorde det anerkendte tyske magasin Der Spiegel en række fortrolige dokumenter, blandt andet et udskrift af en samtale mellem Ronaldo og hans advokater, som de angiveligt havde i forbindelse med forliget mellem Ronaldo og Kathryn Mayorga tilbage i 2009. Her skulle Ronaldo have fortalt en noget mere samtykkeløs version af sagen, blandt andet sagde han: ”Hun sagde, at hun ikke havde lyst, men hun gjorde sig tilgængelig,” og “hun beklagede sig over, at jeg tvang hende,” og “hun blev ved med at sige: ’Nej’. ’Lad være.’ ’Jeg er ikke som de andre.’ Jeg undskyldte bagefter.”

De dokumenter vil i sagens natur blive centrale, hvis det ender med, at Ronaldo kommer for en domstol. I starten var der ifølge Der Spiegel ingen af Ronaldos advokater, der bestred ægtheden af de her dokumenter, men det ændrede sig kort efter udgivelsen af Spiegels artikel. Nu hævder Ronaldos nye advokat, Peter S. Christiansen, at dokumenterne er “det pure opspind”. Han forklarer i samme udtalelse dokumenternes eksistens på følgende måde: “I 2015 blev flere advokatkontorer i Europa ramt af et hackerangreb, hvor deres data blev stjålet. Hackerne prøvede at sælge informationerne, og flere medier endte med at trykke de stjålne dokumenter – hvor store dele af dem var ændret på eller opdigtede.”

Men tilbage til kjolen. For i første omgang samler politiet bare beviser i sagen, såsom dna-spor, som de før eller siden overdrager til anklagemyndighederne, og så er det op til dem at vurdere, om der er tilstrækkeligt med beviser til at rejse en tiltale mod Ronaldo.

Skulle det ende med, at der falder dom i sagen, vil det dog ikke være Ronaldos første. I tirsdags blev han nemlig idømt en betinget fængselsstraf og en bøde på 140 milioner kroner for skattefusk, som han accepterede. Det var i øvrigt også Der Spiegel, der bragte den sag frem i lyset. Udenfor retten stod hans fans klar, så de kunne få en autograf fra den nu dømte fodboldspiller.

Så spørgsmålet er, hvad en eventuel voldtægtsdom vil betyde for dem, som holder med Ronaldo. For som Oliver Bonnevie, der er Ronaldo-fan, sagde, sidst vi skrev om det her: “Som atleter er de deres præstationer. De er en del af helheden, holdet. Det synes jeg ikke, der bliver ændret på, fordi han har været et svin uden for banen.”