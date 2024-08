Politiet har opdaget en speedfabrik i Vestjylland

Amfetamin er ikke kun noget, der bliver fremstillet i uhumske laboratorier i Holland og østlandene og herefter fragtet til Danmark i hjulbrønden på ramponerede stationcars. Vi kan åbenbart lave vores egen speed. Det blev lysende klart, da dansk politi sidste oktober slog til mod en gruppe, der fremstillede store mængder amfetamin i Vestjylland. Det skriver DR, der har kigget på det nyligt offentliggjorte anklageskrift.

Betjentene fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi slog i første omgang til mod gruppen på en parkeringsplads udenfor Bilka i Slagelse, hvor de fandt intet mindre end 50 kilo ren, danskproduceret amfetamin. Kort tid efter efter ransagede politiet en bygning i Videbæk udenfor Herning, hvor de fandt et regulært narkolaboratorium, der var gearet til storproduktion af stoffet.

På ejendommen fandt politiet adskillige dunke med amfetaminolie, der er en vigtig ingrediens i fremstillingen af stoffet. Derudover fandt de pumpeudstyr, en tragt, en vaskebalje og en si, som banden havde brugt til produktionen.

I alt er syv mænd og en kvinde anholdt i sagen, der begynder 21. september og forventes at blive afsluttet i januar ved Retten i Næstved. Alle tiltalte nægter sig skyldige. Gruppen har ifølge Ritzau forbindelser til Holland, hvortil den anholdte kvinde angiveligt har kørt til i pendulfart med store kontantbeløb, der er brugt til at betale for ingredienser til fremstillingen af amfetaminen. Ud over de i alt 120 kilo amfetamin, som der i alt er tale om, kædes de otte også til fundet af fem kilo kokain og to pistoler, der dukkede op i buskadset udenfor Sørbyhallen i Slagelse.