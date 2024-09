Vi snakkede med de unge arbejdsløse på Københavns jobcentre

Under krisen fordobledes antallet af ledige unge til næsten 40.000, men nu ser det ud til at vi går lysere tider i møde. I marts fremgik det af en ny rapport fra Kommunernes Landsforening, at ledigheden bland unge var faldet med næsten 25% – det største fald i Europa. Selvom det naturligvis er gode nyheder, ændrer det ikke på hverdagen for den relativt store gruppe af ledige unge i Danmark, der kæmper med både at få økonomien til at hænge sammen og med de stigmata/tabuer, der kan være tilknyttet det at modtage offentlige ydelser.

Vi tog ud til et af Københavns Jobcentre, for at høre de ledige unge om, hvordan de har det med deres situation.

Vibe, 26 år

Uddannet tekstildesigner.

VICE: Hvor længe har du været arbejdsløs?

Vibe: To år til august. Nu tager jeg et kursus her på jobcentret.

Hvordan har vejledningen været?

Vildledning, mener du? Det har været spild af tid. Jeg troede, jeg var kommet på det forkerte kursus, men det var jeg så ikke. Det er stress oveni en allerede stressende situation.

Nick, 27 år

Elevuddannet som salgsassistent og vil gerne læse noget IT-relateret på en videregående uddannelse.

VICE: Hvorfor står du på jobcentret?

Nick: Jeg har været i gang med at tage datatekniker uddannelsen, men har ikke kunne finde en praktikplads. Ud af ca. 30 ansøgninger er der kun tre, der har svaret.

Hvordan har du oplevet vejledningen her?

De har været meget flinke til at hjælpe med at skrive ansøgninger og er kommet med gode forslag til forbedringer. Desuden har jobcentret et stort netværk som aldrig skader.

Fortæller du dine familie og venner, at du får ydelser?

Det er lidt tabu. Min familie og de fleste af mine venner ved det, men jeg har det sådan, at jeg ikke synes man burde lægge skjul på det. Alle kan jo komme i denne situation, og det er ikke noget man selv vælger.

Mirwais, 27 år

Uddannet finansøkonom, og vil helst arbejde inden for finansverdenen.

VICE: Hvorfor er du på jobcentret?

Mirwais: På grund af nedskæringer. Jeg har været på jobcentret i et år og tre måneder nu.

Har det hjulpet dig?

Det var først sent i forløbet, at jeg synes jeg begyndte at få god vejledning. De kunne godt have lagt ud med coaching, frem for at gemme det bedste til sidst.

Ved din omgangskreds det?

Ja. Men i starten snakkede jeg udenom det, det er lidt tabubelagt.

Sille, 23 år

Uddannet kontorassistent.

VICE: Hvor længe har du været ledig?

Sille: Lidt over et år nu – jo længere tid der går, jo bredere bliver vi tvunget til at søge. Tror det ender med, at jeg skriver ansøgninger til Netto.

Hvordan har din vejledning været?

Det virker til, at de gerne bare vil have mig hurtigt ind og hurtigt ud. Lidt som om de har et spørgeskema med nogle ting, de bare skal have hurtigt krydset af.

Snakker du med dine venner om det?

Jeg synes, det er en lille smule pinligt at skulle fortælle det til alle mine venner.

Jais, 22 år

Uddannet tømrer.

VICE: Hvor længe har du været ledig?

Jais: En måned. Det hele er ret nyt for mig.

Hvordan har du oplevet vejledningen her?

Forvirrende, man skal selv sætte sig ind i en masse info og regler. Jeg synes jobnet.dk er super rodet.

Hvordan har du det med, at der er lidt tabu omkring offentlig ydelse?

Jeg er tit bange for at blive set af andre som en der “snyder” systemet. Men hvordan skulle jeg overleve, hvis jeg ikke fik nogen ydelse?

Nina, 22 år

Læser HF og vil gerne studere fysik på Københavns Universitet.

VICE: Hvor længe har du været ledig?

Nina: En måned. Håber på at få noget støtte til at tage flere HF-fag, så jeg kan starte på fysik.

Hvordan har du oplevet vejledningen her?

Det kommer meget an på, hvem du snakker med. Det har været så frustrerende; de kan skifte mening lige pludselig, også efter de egentlig godkendte min plan. Jeg prøvede at få hjælp fra en ekspedient i receptionen, men hun kunne ikke svare på noget. Hendes job er kun at hjælpe med at udfylde skemaer.

Føler du, der er tabu omkring offentlige ydelser?

Jeg lægger ingen skjul på det. Jeg håber også på at være ude af det her snart.

Nedim, 29 år

Påbegyndt uddannelse som automekaniker.

VICE: Hvorfor er du på jobcentret i dag?

Nedim: Jeg kan ikke finde en praktikplads til at færdiggøre automekaniker uddannelsen. Nu er jeg ikke engang sikker på, om jeg overhovedet gider det længere. Det kan ikke betale sig med al det arbejde, og der en ingen garanti for at få job de første seks måneder, når man endelig bliver uddannet. Jeg er træt af at høre undskyldningen, at vi er i en krise.

Hvordan har du oplevet vejledningen her?

De er super flinke, men jeg bliver smidt frem og tilbage fra A-kassen til jobcentret. Den ene siger, jeg skal snakke med den anden. Det er ikke deres skyld – lovgivningen er fejlagtig.

Daniel, 23 år

Læser HF.

VICE: Hvor længe har du været ledig?

Daniel: Det er min første dag. Jeg har været syg og kan ikke komme i arbejde, så nu venter jeg på at komme på førtidspension.

Er du så blevet hjulpet godt på vej her?

De har været meget hjælpsomme. Jeg tror nu også det hjælper, at min mor er jurist og jeg kender systemet.

Fortæller du dine venner, at du modtager ydelser?

Jeg snakker ikke så meget om det med venner. Mine forældre ved det godt, og hjælper også med det.

