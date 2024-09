Q&A: Eva Kruse

Denne artikel er en del af Sustainability Week og er udarbejdet med sponsorat fra Copenhagen Fashion Summit.

Eva Kruse er administrerende direktør for både the Danish Fashion Institute og Copenhagen Fashion Week og er derigennem pioner inden for bæredygtig mode. Vi tog en snak med hende om branchens udfordringer.

VICE: Hvorfor spiller mode så væsentlig en rolle i samfundet?

Eva Kruse: Fordi mode nok er den mest magtfulde industri i verden. Selvom jeg elsker tøjet, de kreative hjerner, de ambitiøse folk og det hurtige tempo i branchen, er det modens magt, jeg elsker mest. Mode er i stand til at nå bredere ud end noget andet, og den påvirker os både bevidst og ubevidst. Den får os til at elske, begære, ophidse, afvise og forandre os. Igen og igen.

Hvorfor mener du, at modeindustrien bør prioritere bæredygtighed?

Udover at være et ekstremt magtfuld kommunikationsværktøj er mode også en af verdens største industrier og en af de største forbrugere af energi, råmaterialer, pesticider, kemikalier, vand og fysisk arbejde i lavindkomstlande.

Med den slags indflydelse følger et ansvar for at at skabe nye forretningsmodeller og for at anvende industriens kreative og innovative kræfter til at sikre en udvikling mod større bæredygtighed. Jeg tror, at vi som industri og som mennesker har en forpligtelse til at tænke på bæredygtighed.

Hvordan påvirker mode planeten?

Verden står over for seriøse klimaforandringer og andre alvorlige problemer, der påvirker vores habitat og har indflydelse på livet for både dyr og mennesker. Den globale modeindustri har en overvældende indvirkning på miljøet og på de millioner af mennesker, der arbejder i industrien, og dermed er det en af de vigtigste brancher på verdensplan. Den besidder en utrolig evne til at anspore til forandringer, der potentielt har indflydelse på millioner af menneskers liv og en monumental indvirkning på planetens ve og vel.

Hvordan kan modeindustrien blive mere bæredygtig i dine øjne?

Der er så mange ting, industrien kan gøre for at blive mere bæredygtig, og som magtfuld industri skal vi være et godt eksempel for vores kunder og gå forrest. Koncepter som cirkulær økonomi, genbrug, nye materialer, langsigtet design, holdbarhed og kvalitet er blandt de innovative aspekter, der kan føre til nyskabelse, gode produkter, stærkere selskaber og på samme tid minimere den indvirkning, vi har på folk og planeten.

Hvad får dig til at bekymre dig om det aftryk, industrien sætter på miljøet?

Jeg tror, at vi som industri og forbrugere er forpligtet til at gøre noget. Vi skal gøre det til “det nye sort” at være bæredygtig. Vi skal være bedre til at passe på planeten for de næste generationers skyld. For mig giver det bare mening på et personligt plan at begynde at arbejde med bæredygtighed i modebranchen. Det gav mening at bidrage og i det mindste forsøge at opfordre til forandring.

På det punkt er Skandinavien frontløber – blandt andet i kraft af synet på affald som en ressource snarere end et problem. Kan du fremhæve nogle danske initiativer med gode, bæredygtige koncepter?

Der er flere danske firmaer, der har taget fantastiske skridt mod bæredygtighed, og som er værd at nævne. De følgende tre eksempler er helt klare billeder på, at der findes forskellige måder at tænke cirkulær industri på.

VIGGA laver økologisk børnetøj på abonnementsbasis. Efterhånden som dit barn vokser, bytter du ét sæt økologisk tøj med et andet i en større størrelse. En simpel og cirkulær model. Resecond handler om deleøkonomi. Det er en butik, hvor medlemmerne abonnerer på tøj, men de skal først donere noget, før de kan leje eller beholde noget andet. Name er et mærke, der laver tøj til børn, og de har opstartet et genbrugssystem, hvor gammelt og brugt tøj kommer tilbage til butikkerne og bliver genbrugt eller lavet til nye produkter.

Jeg bliver begejstret, når jeg tænker på modeindustrien som en cirkulær branche. Ikke alene ville det være bedre for folk og for planeten, men der er også et lovende, økonomisk incitament i den tankegang. Forskning (fra the Ellen McArthur Foundation red.) viser, at vi globalt set går glip af 5-700 milliarder kroner om året på grund af det uudnyttede potentiale i en cirkulær plastikøkonomi. Jeg tror på, at der ligger lignende uudnyttet potentiale i en cirkulær modeindustri i forhold til brug af råmaterialer – måske endda mere. Nogle få aktører i branchen er begyndt at gå i den retning, men mange mangler stadig at indse det fulde økonomiske potentiale i den tankegang.

Hvordan tror du, vi kan opnå reelle forandringer i brancen i forhold til globale initiativer?

Hvert andet år er Danish Fashion Institute og Nordic Fashion Association vært for Copenhagen Fashion Summit – en milepæl af en begivenhed, der forsøger at skabe interesse i bæredygtighed og fremskynde forandringer i en udfordret branche. 2016 markerer den fjerde gang, begivenheden afholdes, og med det momentum, vi oplever i øjeblikket, tror jeg virkelig på, at vi har skabt en bevægelse. Det handler om at tage små skridt, men folk deltager mere og mere i diskussionerne, og selv små skridt tæller.

Det er dét, der driver mig og mit hold til at arbejde hårdt for at få topmødet til at ske. Troen på at vi faktisk kan ændre noget.