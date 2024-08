Queerfesten er et politisk redskab og et bedre sted at score

“Ved du godt, hvad det er for en slags fest, du er på vej ind til?”



Det spørgsmål er mange besøgende til Mainstreams fester blevet stillet i døren. Hvis de har svaret nej, er de blevet forklaret, at det er en fest, hvor man møder nøgenhed, folk i drag og mennesker med diverse køn og seksualiteter.

“Vi spørger også folk, om de ved, hvad ‘queer’ betyder. Det er helt ok, hvis de ikke gør, så kan vi forklare det. Men hvis man bliver provokeret af mennesker, der ser anderledes ud end dem, der går i byen i indre by, så er det nok ikke det rigtige sted,” forklarer Esben Weile Kjær (25 år), der sammen med Andree Hoxfeldt (30 år) dannede Mainstream i januar 2015.

Det hele startede, da Bøssehuset på Christiania, der er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transpersoner, henvendte sig til Andree og Esben, fordi de gerne ville have dem til at arrangere nogle fester, der kunne få den nye queergeneration til at bruge huset. De dj’ede begge på diverse københavnske natklubber og var efterhånden begyndt at finde det ensformigt.

“Når man spiller på de her klubber hver evig eneste weekend, så bliver man på et tidspunkt træt af, at det altid er den samme fest,” siger Esben Weile Kjær.

“Det er de samme 15 dj’s der roterer i byen, og det er den samme R’n’B-playliste, der kører til hver fest. Det var jeg rigtig træt af,” uddyber Andree Hoxfeldt.

Så Esben og Andree takkede ja til Bøssehusets henvendelse, og i løbet af det næste halvandet år voksede deres fester sig større og større, indtil der til sidst ikke længere var plads til alle gæsterne i Bøssehuset. Derfor har de det sidste års tid holdt deres fester rundt om i byen blandt andet i Ørstedsparken, Ungdomshuset og på Grønttorvet. Selve Mainstream har også vokset sig større, så de i dag er en hel flok til at arrangere festerne.

Foto: Privat

Mainstream definerer sig selv som et queer festkollektiv, og deres slogan er ‘Queer and revolutionary pop culture’. Men hvad vil det egentlig sige, at en fest er queer?

“Det er en måde at sige, at man opløser nogle ideer om, hvad seksualitet, krop og køn kan være. Når man opererer med et meget gay udtryk, så kan det være meget ekskluderende. Queer giver for mig en større frihed,” siger Esben Weile Kjær.



“Det har helt klart også været problemet for mig, at jeg ikke føler mig velkommen til en gayfest,” siger Andree Hoxfeldt.

“Da jeg var teenager og gik på bøssebarer, oplevede jeg, at der var en masse nye kasser her, jeg skulle indordne mig i. Queerbegrebet giver lov til at fucke de kasser op. Jeg gider ikke reproducere den heteronormative ide om, at seksualitet er statisk,” siger Esben Weile Kjær, og Andree Hoxfeldt opsummerer:

“Vores fester er et rum for alle, der giver plads til alle. Det er det, der ligger i, at det er en queerfest. “

På den ene side ser Mainstream sig som et nybrud i forhold i til de traditionelle homobarer, fordi de ikke anderkender fastlåse kategorier som ‘mand’, ‘kvinde’, ‘hetero’ eller ‘homo’. Men samtidig opfatter dig sig, som en del af den samme tradition. Nemlig traditionen for homobarer og -natklubber som et fristed.

“Hvis du kigger på LGBTQ-bevægelsen, så har natklubber altid været et politisk redskab til at skabe nye normer. Et sted, hvor man kan sige: ‘Her vil vi for denne nat forsøge at etablere nogle andre normer, og her kan du føle dig fri til at gøre, hvad du vil,” siger Esben Weile Kjær.

Foto: Privat

Selvom de understreger, at det først og fremmest er en fest og ikke et politisk manifest, de laver, mener de alligevel, at deres fester har politisk potentiale.



“Jeg kan se på mange af de yngre, som kommer til vores fester, at for dem er festen stadig et sindssygt vigtigt rum, for det er her, deres seksualitet kan leve,” siger Esben Weile Kjær. “Hvis de går på normale natklubber, er der jo meget mindre sandsynlighed for at score. Men til vores fester kan de udleve og opleve deres egen seksualitet. Det foregår selvfølgelig på et personligt plan, men hvis det personlige er politisk, så kan man godt sige, vores fester er politiske.”

I starten gik de efter at tiltrække et “strict queer crowd“, men der begyndte hurtigt at dukke en masse mennesker op, som de aldrig før havde mødt i queermiljøet. Det var der, de begyndte at spørge folk i døren, om de var klar over, hvad de gik ind til. Men ikke fordi, det er en lukket fest, siger Andree Hoxfeldt, tværtimod.

“Vi formår med vores fester at tiltrække rigtig mange forskellige typer. Ved den sidste fest, vi holdte, stod der sådan nogle store muscle dudes i bar overkrop ved siden af en transperson og en dragqueen. Der er en kæmpe diversitet, og alle fester sammen. Det sker ikke til så mange andre fester.”

Mainstream spiller ved Broadlys lanceringsfest fredag d. 25. august i KPH Volume i København.

