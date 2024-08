Rå billeder fra Medellíns grove metalscene

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Mexico



Den brasilianske fotograf og designer Daniel Motta flyttede til Medellín i Columbia i januar 2017 i forbindelse med sit arbejde. Han er opvokset i den brasilianske storby São Paulo, hvor han først opdagede sin kærlighed til metalmusik gennem Sepulturas hårdtslående lyd – han følte en forbindelse til kraften i musikken og har siden dedikeret sit arbejdsliv til at fange hverdagen i storbyens små spontane øjeblikke. Det ser man tydeligt i hans bog Me Dê Um Conselho (På dansk: Giv mig et godt råd). Motta gik rundt i São Paulo med en æske under armen og bad fremmede om at skrive gode råd ned på papirlapper, der så røg i kassen. Det er også noget, man ser i dokumentaren Fale Com Estranhos (At tale med fremmede), hvor han vandrer gennem byen sammen med en ven og filmer samtaler, de to har med tilfældige folk på gaden.

Efter at være flyttet til Medellín har Motta udforsket byen gennem dens metalscene. Det har resulteret i Los metaleros de Medellín, et multiplatformsprojekt, der dokumenterer en af de mest ekstreme og vigtigste musikscener i Latinamerika. Motta har været til koncerter og besøgt bands i øvelokalet og også mødt metalfans på gaden. Man han tager ikke bare billeder – han holder også en slags dagbog, som man kan læse på hans blog.

Motta siger, han er imponeret over de bands, han er stødt på i Columbia og i særdeleshed scenen i Medellín – dens historiske forbindelse til Mayhem, og de folk, der har været med til at udforme den, som for eksempel Mauricio “Bull Metal” Montoya og Victor Raul Jaramillo “Piolin”. Sidst på året planlægger han at lave et fanzine med sine billeder og tekster, og indtil da kan du tjekke hans Instagram-konto og hans blog ud for at få en dosis højstemt metalenergi.

Se billederne herunder, og udforsk mere af Mottas arbejde på hans hjemmeside.