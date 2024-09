Robottjenere i hobetal bliver fyret for at være inkompetente

På trods af utallige advarsler fra tech-nørder og videnskabsmænd som Stephen Hawking, Elon Musk og Bill Gates om at kunstig intelligens og robotter kan være en større trussel mod menneskeheden end atomvåben, så bliver vi ved med at udvikle androider og avanceret AI. Prøv for eksempel lige at se nærmere på denne frygtindgydende dødsmaskine ved navn Atlas, der åbner døre, går ture i skoven, bliver væltet af et splejset menneske, for blot at rejse sig op som om intet var hændt.

På trods af økonomernes advarsler om at robotarbejdskraft udgør en betydelig trussel mod verdensøkonomien, så bliver vi ved med overlade menneskejobs til vores robotmodparter. Og takket være store bil- og teknologifabrikanter der arbejder på at skabe selvkørende biler, rykker robotterne nu fra samlebåndet til førersædet.

“I fremtiden vil fabrikkerne kun have to ansatte: en mand og en hund,” forudsagde forfatteren Warren Bennis engang. “Manden vil være ansat til at fodre hunden, og hunden vil være ansat for at forhindre manden i at pille ved udstyret.”

Men, slå koldt vand i blodet dommedagsprofeter! Måske har I ikke hørt om de her skøre kinesiske robottjenere, der er så dårlige til deres arbejde, at de restauranter, de arbejdede for, har været nødt til at dreje nøglen om.

Ifølge Shanghaiist, har to restauranter i Guangzhou været nødt til at lukke fordi deres utilstrækkelige robottjenere ikke magtede at servicere restauranternes gæster.

“Robotterne var ikke i stand til at bære supper og andre retter vandret, og de brød hele tiden sammen,” fortalte en af restauranternes menneskelige ansatte. “Chefen har besluttet aldrig nogensinde at bruge dem igen.”

Robotterne var gode til at tiltrække kunder, men heller ikke ret meget andet. Et andet spisested var nødt til at fyre alle deres robottjenere med undtagelse af én, der skulle bruges for at holde restaurantens robot-tema kørende. De tilbageværende menneskelige ansatte havde heller ikke meget til overs for deres nu forhenværende robotkollegaer.

“Deres evner er begrænsede for at sige det mildt,” fortalte en af de ansatte. “De kan hverken tage imod ordrer eller hælde varmt vand op til vores kunder.”

Robotterne koster 50.000 yuan stykket – omkring 50.000 kroner – og cirka 650 kroner om måneden i elektricitet og vedligholdelse. På længere sigt er det noget billigere end at betale løn til en ansat, der trækker vejret, men hvis ens robot kan finde på at hælde varm te ud over gæsterne, så skal budgettet også kunne rumme advokatsalærer.

Der er også masser af restauranter i Kina der bruger velfungerende robottjenere. Og vi må heller ikke glemme den tyske robotbartender Carl, der angiveligt laver en hæderlig cocktail, og er god til at snakke med gæsterne. Skal robotter egentlig have drikkepenge?

Ja, Stephen Hawking har engang sagt, at “kunstig intelligens kan markere begyndelsen til enden for menneskeheden.” Men, indtil videre byder de fleste af dem altså kun på dumplings og øl. Og forhåbentligt afstår de fra at hælde maden ned i skødet på dig.