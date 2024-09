Sådan tog Robyn kontrollen over sin musik tilbage

Den svenske popstjerne Robyn har haft en lang og succesfuld karriere. Det lykkedes hende at skille sig af med sit markedsførte image som den skandinaviske version af Christina Aguilera i 1990’erne og at blive til en Grammy-nomineret popkomet bag hitsingler som “Dancing on My Own” og “Call Your Girlfriend”, efter hun stiftede sit eget pladeselskab, Konichiwa Records, i et forsøg på at genvinde den kreative kontrol over sin elektriske lyd.

I denne udgave af VICE Meets møder Gianna Toboni Robyn i New York og taler om feminisme i hendes musik, hvordan man skruer den perfekte popsang sammen og drivkraften bag hendes beslutning om at forlade sit pladeselskab for at stå på egne ben.