Ryan McGinleys mest ekstreme nøgenbilleder

Denne artikel er oprindeligt publiceret på i-D.



Ryan McGinley er en mester i at genopfinde sig selv. Han har fotograferet smukke, nøgne bybørn i hele sin 16 år lange karriere, men de har aldrig været så meget i naturens vold, som de er i hans nye serie Winter. Den er skudt i upstate New York i afsindige minusgrader og løfter hans samlede nøgne værker til helt nye højder.

Videos by VICE

Logistisk set er det ret svært at fotografere nøgne modeller i minusgrader. Man er nødt til at tage visse forholdsregler, så de ikke får forfrysninger og mister deres tæer og fingre. Derudover kravler modellerne også rundt i det barske landskab. Ryan og hans hold var nødsaget til at lave deres egne anordninger ud af telte, trykluftstanke og klatreudstyr for, at det overhovedet kunne lade sig gøre.

Resultatet er de iskrystalklare billeder, du ser herunder.

‘Winter’ er modstykket til serien ‘Fall’. Se flere af McGinleys billeder her.