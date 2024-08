Så meget koster pot i 120 byer verden over

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Colombia

En dedikeret potrygers rejseplan er aldrig komplet, før han eller hun har undersøgt, hvad cannabis koster på rejsedestinationen. Ikke alene er det smart, at undgå at man bliver snydt, det er også væsentligt, at vide hvor mange penge, man skal have med. Og selvom det globale forbud stadig hænger ved, og det derfor er svært at indsamle ordentlig data – især når man tænker på alle de detaljer, der er forbundet med gadesalg – er der stadig tal, vi kan bruge til noget.

Seedo er en virksomhed, der laver udstyr til cannabisproduktion, og de har for nylig offentliggjort ”Cannabis Price Index 2018”, som er baseret på information fra FNs Office on Drugs and Crime (UNODC). Ifølge virksomheden har målet være at ”illustrere det konstante behov for lovgivningsmæssige reformer i forhold til cannabis rundt omkring i verden” og ”at kortlægge om der er noget, vi kan lære fra de byer, der går forrest i legaliseringen af cannabis.”

Undersøgelsen omfatter 120 byer rundt omkring i verden. I nogle af byerne er cannabis stadig ulovligt, og i andre byer er stoffet til dels legaliseret. Samtidig har Seedo udviklet en formel, der kan udregne den potentielle skatteindtægt ved en legalisering (det har vi ikke inkluderet i vores tabel, men du kan se det her).

Uri Zeevi, marketingschef for Seedo, siger, at alle informationerne illustrerer, hvordan ”regeringer ved at eliminere det kriminelle aspekt forbundet med cannabis kan regulere produktionen på en mere sikker måde og fjerne en indtægtskilde fra kriminelle bander og – som vi viser i undersøgelsen – generere store beløb i skatteindtægter, som kan bruges til at videreudvikle samfundet.

Weed er dyrest i Tokyo, hvor et gram koster omkring 190 kroner.



For at finde ud af, hvor meget potten koster per gram, har forfatterne til rapporten undersøgt lokale forhold og tilpasset resultaterne med data, de har fået fra UNODCs 2017 World Drug Report. De gennemsnit er selvfølgelig lidt forældede – gadeprisen i en given by skifter fra dag til dag og afhænger af kvaliteten og sælgerens humør. For eksempel ved vi, at du kan købe et gram for 2.000 colombianske pesos i Bogotá (cirka fem kroner), selvom undersøgelsen peger på, at gennemsnitsprisen er cirka tre gange så høj.



Det gennemsnitlige årlige forbrug i hver by blev udmålt gennem en udregning, hvor de forholdt sig til indbyggertallet, og hvor udbredt forbruget er (altså procentdelen af befolkningen, der bruger cannabis i løbet af et år, ifølge UNODCs rapport), og det er dermed sammensat et overslag på det totale, årlige forbrug i gram.

Nogle af de vigtigste konklusioner er:

New York har det største gennemsnitlige forbrug med 77,4 ton per år.

Weed er dyrestTokyo, hvor et gram koster omkring 190 kroner.

Det billigste pot finder du i Quito i Ecuador og i Bogotá i Colombia. Ifølge indekset ligger salgsprisen på henholdsvis ni og tretten kroner grammet.

Blandt de byer, hvor cannabis er lovligt på den ene eller den anden måde, ligger Boston i top med en pris på 65 kroner per gram, mens prisen er nede på 25 kroner grammet i Montevido i Uruguay.

Blandt de byer, hvor det er fuldkommen ulovligt, har Jakarta i Indonesien det billigste cannabis (22 kroner grammet), til trods for at du står overfor meget skrappe fængselsstraffe, hvis du bliver snuppet.

Top 10 over byer med det dyreste cannabis

Via 2018 Cannabis Price Index/Seedo

Top 10 over byer med det billigste cannabis

Via 2018 Cannabis Price Index/Seedo

Top 10 over byer, hvor der bliver indtaget mest cannabis i verden

Via 2018 Cannabis Price Index/Seedo

Top 10 over byer, hvor der bliver indtaget mindst cannabis i verden

Via 2018 Cannabis Price Index/Seedo

Du kan udforske alle 120 byer på kortet herunder, som VICE Columbia har sammensat. Du kan finde information om pris per gram i dollars, hvor lovligt stoffer er i den pågældende by, og hvor mange ton byen forbruger hvert år. Hver by har sin egen farve, alt efter hvordan de passer ind i undersøgelsen.

Grøn indikerer de byer, hvor cannabis er lovligt både at sælge og købe.

Orange indikerer de byer, hvor cannabis er delvist lovligt, hvilket vil sige, at mindst en af følgende faktorer gør sig gældende:

Besiddelse af stoffer i små mængder er lovligt.

Kun medicinsk brug er lovligt.

Besiddelse er lovligt, men salg er ulovligt.

Cannabis er kun lovligt til videnskabelige eksperimenter.

Brugen af cannabis må kun finde sted bestemte steder (derhjemme eller i coffeeshops som det er tilfældet i Holland)

Andre love der begrænser brugen til bestemte situationer.

Rød indikerer byer, hvor det er fuldkommen ulovligt, både salg og besiddelse.

Interaktivt kort: Hvor meget koster weed rundt omkring i verden?

Zoom ind og klik på en by for at få mere info.