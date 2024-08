Sådan bygger du din egen tidskapsel

Artiklen er også trykt i VICE Magazine – Dystopi og Utopi. Læs flere artikler fra magasinet her.

Rigtig mange forsvinder. Andre bliver fundet før tid. Der er ikke to, der ligner hinanden, når de først er åbnet. Men hvis der er én ting, som alle tidskapsler har til fælles, så er det ønsket om at sende en besked til fremtiden.

Tidskapslen er en form for eksistentiel kløe i en tid af planlagt teknologisk forældelse, døde links, uopnåelige drømme om at arkivere hele internet, troldehære, fake news, løse tweets om atomkrig fra USA’s præsident og klimaforandringer. Det gælder især de yngre generationer, arvingerne til alle klodens problemer, som ikke desto mindre arbejder aktivt på at skabe en bedre fremtid – fra marginaliserede fællesskaber, der bygger deres egne versioner af internettet, til brugen af Big Data i et forsøg på at redde verdenshavene.

For at forstå, hvem vi er, og hvor vi er på vej hen, er det på tide at tale lidt om tidskapsler. Jeg vil gå så langt som til at sige, at det er på tide, du kaster dig ud i at bygge din egen – så må du selv bestemme, om du gør det i det håbet om en bedre fremtid eller for at undskylde over for fremtidige generationer, at vi har efterladt planeten ubeboelig. At konstruere en gør-det-selv-tidskapsel er ikke nødvendigvis et kæmpestort projekt, a la dengang NASA sendte en forgyldt LP ud i verdensrummet. Det behøver heller ikke koste dig hele din opsparing. Men en god tidskapsel skal kunne modstå tidens tand. Men med en smule data-drevet planlægning – muligvis også lidt biohacking – så skal din ark nok klare rejsen.

Her er en kort guide til, hvordan du overleverer dit budskab til vores efterkommere.





FIND ET GODT STED

Det skal være et sted, hvor der ikke er fare for, at kapslen bliver gravet op med det samme. (Det er en god ide at spørge ejeren af grunden om lov, inden du finder spaden frem.) Så snart du er et par spadestik under jorden, er der desværre større risiko for, at der siver vand ind i kapslen, eller at den på anden vis går tabt. Om du vælger et sted indendørs eller udendørs, så er det under alle omstændigheder vigtigt, at du sætter en nål i kortet så at sige (det vender vi tilbage til senere).





BESTEM ET TIDSPUNKT

Skal din kapsel ligge gemt i fem år? Tyve? Halvtreds? I så fald, er det meget muligt, at du selv er i live, når den atter ser dagens lys. Jo længere ud i fremtiden, du vil sende din tidskapsel, jo mere tid og omhu skal du investere i at designe en holdbar løsning, men du skal også være opmærksom på, at indholdet kan holde sig. Hundrede år? Husk nu at være realistisk.





FIND EN BEHOLDER

Der findes ikke en pakkeløsning, når det handler om at lave en kapsel. Rustfrit stål eller aluminium er oplagte valg, fordi din kapsel i så fald holder mindst en levealder. Man kan finde beholdere online til priser mellem 200 og 12.000 kroner. En ganske almindelig kaffedåse kan holde op til ti år i jorden.





TÆNK OVER, HVAD DU LÆGGER I KAPSLEN

Hvad er dit budskab til fremtiden? Er det et udtryk om håb? Føler du, at vi skylder de kommende generationer en undskyldning eller en advarsel? Er dit budskab utopisk eller dystopisk? Det er helt op til dig.

Under alle omstændigheder skal du tænke i lavteknologiske baner, bare i tilfælde af at fremtiden viser sig at være en teknologisk middelalder, hvor digitale medier er umulige at bruge. De ting, du lægger i kapslen, skal være små, de skal være enkle, og de skal være holdbare – de skal ikke være noget, der lækker, ruster eller går i stykker med tiden, herunder hæfteklammer, elastikker og papirklips. Hvis du vedlægger et brev, skal du huske at lægge det i et plastikchartek. Vedlæg også en liste over alle genstandene i din kapsel.

Der er selvfølgelig ikke nogen faste regler for, hvad der skal være i en tidskapsel. Du behøver heller ikke følge planen, vi udstikker her, men det er en god ide at udvælge stedet, du vil begrave den først, så du ved, hvad du skal være opmærksom på, når du vælger materialer. Omvendt kan du også planlægge et tema ud fra indholdet af din kapsel og starte der.





FORSEGL DEN

Du må endelig ikke lodde eller svejse din kapsel, når du skal lukke den. Varmen fra apparaterne kan beskadige indholdet. En stærk epoxylim bør holde. Jo mere lufttæt, jo bedre. Du kan eventuelt overveje at fylde kapslen med argongas for at konservere indholdet mest muligt. For at beskytte kapslen mod fugt, kan du pakke den ind i en plastikpose.





SEND DEN AFSTED

Sørg for at kapslen er begravet godt en meter under jorden, så den ligger dybt nok til, at den ikke bliver forstyrret. Sørg for, at det fremgår af kapslen, hvornår den må åbnes. Skriv eller mal det på overfladen.

Et godt tip: Lav en backup af placeringen af din tidskapsel. Du kan gemme GPS-koordinaterne i en blokkæde, en decentraliseret, åben journal, der danner ramme om kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum. Du kan kode koordinaterne til at blive frigivet på en bestemt dag ude i fremtiden.

Alternativt kan du implementere koordinaterne under din hud med en speciallavet RFID-mikrochip. Prisen er overskuelig, men du skal også have nogen til implementere den. De chips, der på nuværende tidspunkt findes på markedet, kan opbevare en tekstfil med koordinaterne – der er også plads til en kort besked – men der er til gengæld ingen garanti for dataintegritet efter mange år. Hvis din tidshorisont er over ti år, skal du lige tænke dig om, inden du vælge den fulde cyborg-løsning.

Hvis alt andet fejler, kan du også bare e-maile koordinaterne til dig selv og en, du stoler på.

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt, at du har nogen med til at overvære begravelsen af din kapsel. Du får bonuspoint for at gøre det til en højtidelig affære. Sorte kutter? Røgelsespinde? Korsang? Hvorfor ikke?





LÆN DIG TILBAGE OG VENT

Det er svært at forestille sig, hvordan jorden ser ud, når din tidskapsel engang ser dagens lys igen for slet ikke at tale om, hvordan menneskeheden har udviklet sig. Vi kommer sandsynligvis til at skulle stå til regnskab for en del.