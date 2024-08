Sådan får du en januar, der ikke er helt elendig

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE UK

Julen er ovre, og jeg ved ikke med dig, men jeg er mere end klar til at opleve følelsen af at være sulten igen. Jeg er stadigvæk så mæt efter at have tilbragt en hel måned i det brune køkken, at alt, hvad jeg spiser lige nu, truer med at vende tilbage som et surt opstød sekunder senere. Jeg tror, mit fordøjelsessystem har givet op.

Og det gjorde jo ikke så meget i juleferien, hvor det eneste, jeg skulle præstere hver dag, var at parkere røven i mine forældres sofa, se gamle julefilm og spise som en gravid blåhval. Men nu er det januar, og jeg skal udrette ting igen. Jeg skal læse emails og forstå dem og alt det der. Jeg skal være et rigtigt menneske igen. Det er i sig selv en udfordring, men når man samtidig skal kickstarte sin hjerne igen efter flere dages fri, kræver det en type disciplin, verden ikke har set, siden pyramiderne blev bygget. Det er simpelthen umuligt. Min hjerne er stadig på ferie, og jeg er ikke sikker på, den nogensinde kommer hjem igen. Selv om det er fedt, når juleaften falder en mandag, så forstår jeg godt lidt, hvorfor arbejdsgivere synes, det er nedtur.

Den sidste uge af december er et tidspunkt, hvor vi skal hvile os og samle kræfter til det nye år, men hvordan skal lykkes, når man konstant er halvfuld og har brunkagefremkaldt diarre? Hvad sker der, når julemagien fordufter, og vi kommer til os selv igen og indser, at vinteren langt fra er ovre? Hvordan bliver man nogensinde klar til at vende tilbage til en almindelig hverdag med arbejde og rester til aftensmad? Kort sagt: Hvordan indstiller man sig på den her ubehagelige virkelighed?

Her er et par forslag:

Foto: VICE

Lav så lidt som muligt

Januar har (af mange gode grunde) ry for at være årets mest deprimerende måned. Men hvis man ser anderledes på det, så er det i virkeligheden januar, og ikke december, der er den sande hvilemåned. Det er for koldt til at gå ud, og der sker alligevel ikke noget, der er værd at gå ud for. Januar er lidt som et fripas for dit sociale liv. En slags bonustid, hvor du kan lave alle de ting, du havde forestillet dig at lave i juleferien –som at læse en bog eller tænke over tilværelsen.

Januar er sjælens sengetid. Som Drake engang har sagt, så er det en tid, hvor man sætter sin telefon på lydløs, ser hele The Office (igen) og svarer på invitationer med standardundskyldningen: ”Det lyder sjovt, men jeg har ikke tid, desværre!”

Lav så meget som muligt

Tag sprogkurser. Besøg ham din gamle gymnasieven, som bor helt ude i Rødovre. Få styr på din årsopgørelse. Gå til koncerter. Gå i biografen. Distraher dig selv. Hele. Tiden.

Foto: VICE

Spis alt og hele tiden

Jeg ved godt, det er let for mig at sige – jeg er en slank, ung kvinde, der sjældent tager på – men helt seriøst: Fuck slankekure! At spise lige det, du vil have, når du vil have det, er et godt råd året rundt.

Og lige præcis i januar er der endda også et moralsk komponent i det.

For det burde være måneden, hvor vi tvinges til at tage konsekvensen af vores vanvittige overforbrug i julen – vi bør blive tvunget til at forholde os til, hvor griske og grådige vi i sandhed er. Og findes der en bedre måde at gøre det på end at spise alle juleresterne og leve af flæskesteg, risalamande og kransekage langt ind i januar? Og enhver, der er gemmer overskydende After Eight til påske, bør udskammes som kujoner, ligesom der bør være fængelsstraf til den, der stadig har pebernødder i februar.

Ignorer nyhederne

Du kan med fordel allerede nu indstille dig på ikke at udvikle dig mentalt overhovedet de næste par uger. Du har lige tilbragt en måned med at stoppe fjæset med sukker og skændes med din familie, så selvfølgelig har du ikke afbalanceret hjernekemi lige nu. I den her tilstand gør dårlige nyheder – og der findes jo ikke andet – folk aggressive.



Hvis der er noget, nyere tids historie har lært os, så er det, at der er intet, vi kan gøre for at ændre noget som helst, og januar er en sort nok tid i forvejen, så du har ikke brug for mere negativ energi. Gem det til foråret, hvor du i det mindste kan drikke dig stiv i solen igen.

Start på en frisk – drop alt fra sidste år

Glem alle de ting, du ikke fik styr på i 2018. Det er tid til en mental vinterrengøring. Slet alle de Instagram-opslag, du har liggende i kladder. Fjern alle varer fra dine digitale indkøbskurve. Drop samtlige personer, du har skændtes med. Smid potteplanten, som du har forsøgt at genoplive siden oktober, ud. Find en ny sport at gå op i. Hvis du var for doven til at begynde at spille tennis, da du var 28, så kommer det i hvert fald slet ikke til at ske, når du er 29.

Den eneste vej frem er aldrig at se tilbage. Hvad var det nu, du glemte? Glem det. Den der pinlige kærlighedserklæring, du gav en ligegyldig flirt nytårsaften? Irrelevant. De 400 kroner, du skylder din ven, fordi du tog halvdelen af hans stoffer til julefrokosten? Det lyder som et 2018-problem. Beklager.

Gå amok i noget, du virkelig godt kan lide

Jeg tænker madlavning, at snitte træfigurer, se Frasier, spille brætspil, samle på rabatkuponer, dyrke analsex – det er lige meget, så længe du kan lide det, og det distraherer dig fra at tænke på, hvor fedt det var, da du over ferien tilbragte hver dag i dit nattøj, var pattestiv klokken 15 og høj på vaniljekranse døgnet rundt.

Foto: moodboard / Alamy Stock Photo

Onaner

Jeg ved godt, det her er mit svar på alt, men jeg har endnu ikke fundet et problem – måske udover ”krig” – det ikke kan løse (jeg tror faktisk også, at visse magtfulde mænd, hvis navne jeg ikke vil nævne, kunne have gavn af hyppigere udløsning, og så ville verden nok se lidt lysere ud, end den gør).

Jeg har i hvert fald tænkt mig at onanere mig til en sundere januar.

