Sådan slukker du for FaceTime, så fremmede ikke kan udspionere dig

Artiklen er oprindeligt udgivet af Motherboard USA



En ny og væmmelig fejl i Apples populære videosamtale-app FaceTime betyder, at den, der ringer til dig, kan lytte med over din iPhone, selv om du ikke har besvaret opkaldet. Det rapporter adskillige medier og brugere, som påstår, at de har oplevet fejlen på egen hånd.

Videos by VICE

Det er en bug, der lader en person, som ringer til dig, at lytte med over din iPhone eller Mac ved at personen tilføjer sig selv til opkaldet. Herunder forklarer 9 to 5 Mac, der var de første med nyheden, hvordan det hænger sammen:

Start et FaceTime-videoopkald med en iPhone-kontakt.

Mens appen ringer op, swiper man op fra bunden af displayet og trykker “Tilføj Person.”

man op fra bunden af displayet og trykker “Tilføj Person.” Tilføj dit eget telefonnummer under “Tilføj Person.”

Du starter nu et FaceTime-gruppeopkald, hvor du selv er tilføjet, hvilket aktiverer lyden fra mikrofonen på den person, du oprindeligt ringede til – selv hvis vedkommende ikke besvarer opkaldet.

https://twitter.com/arvanaghi/status/1090086776624930816

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ — DEAD FRIENDS™ (@DeadFriendsCHI) January 28, 2019

Motherboards redaktør Jason Koebler var i stand til at demonstrere fejlen ved at ringe til mig og lytte med via min mikrofon. Mærkværdigt nok kunne jeg også høre Jason, selv om jeg ikke havde besvaret hans opkald.

Apple siger til Buzzfeed, at man fra firmaets side arbejder på at udbedre fejlen, så den er rettet senere på ugen. I mellemtiden kan det godt være, du helt bør deaktivere FaceTime på din telefon. Vi har bedt om en kommentar, men Apple har ikke svaret på vores forespørgsel i skrivende stund.

Heldigvis er det meget let at slukke for appen.

Åben Indstillinger på din iPhone, scroll ned og find FaceTime. Sluk for appen ved at trykke. Slå FaceTime fra. På MacOS skal du åbne FaceTime-appen, klikke på FaceTime i menuen i øverste venstre hjørne og herefter på Slut FaceTime.