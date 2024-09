Vil denne italienske kok virkelig dræbe alle veganere?

Italien.

I et land der er så besat af mad—hvor selv Vatikanet har udgivet to kogebøger inden for de seneste to år—bliver snart sagt alt, der kan tolkes som en trussel mod det italienske køkkens status quo, mødt med vild modstand.

Og i løbet af de seneste par år er det som om, det er veganisme, der har udgjort den største trussel. Forældre har mistet forældremyndigheden over deres børn, fordi de nægter, at servere dem kød. Hjemløse italienere har truet med at ‘vende tilbage til gaden’ efter at have fået serveret vegansk mad i et suppekøkken, og landets politikere har fremlagt et lovforslag, der kan sende forældre i fængsel, hvis de tvinger deres børn til at spise vegansk.

Spændingerne lader nu til at være kogt over. I sidste uge udtalte en italiensk kendiskok, da han medvirkede i et talkshow, at han anser veganere for at være medlemmer af en kult, og hvis det var op til ham, ville han “dræbe dem alle”.

Helt seriøst.

Gianfranco Vissani, ejer af Casa Vissani, en tostjernet michelinrestaurant og hotel i Baschi, skabte overskrifter, da han i det italienske talkshow In Onda proklamerede, at “veganere er som medlemmer af en sekt, de er som Jehovas Vidner”. Carlo Cambi, der også var gæst i programmet og som er manden bag restaurantguiden Gambero Rosso, var enig. Han tilføjede, at veganere er de “nye P2″—den hemmelige frimureragtige loge, Propaganda Due, der udviklede sig til en organisation, der opererede på den yderste højrefløj og som var implicerede i adskillige forbrydelser og endda mord, inden den blev opløst i 1970’erne.

Der er virkelig nogen, der har svært ved, at folk kan vælge ikke at spise kød.

Hele miseren udspillede sig under det, der skulle have været en debat om molekylær gastronomi, der som bekendt ikke har særligt meget med veganisme at gøre. Da en anden kok beskrev molekylær og moderne gastronomi som “livsstil”, slog Vissani til og drejede samtalen over på veganere. “Mener du som veganisme?,” indskød han og indledte sin opsang.

Publikum grinede, men da en kok ved navn Davide Oldani tog veganere i forsvar—og bad Vissani om ikke at “sige sådan noget bras”—Svarede Vissani tilbage med sin “dræb dem alle”-udtalelse.

De italienske veganere og deres støtter tyede til de sociale medier, hvor de kaldte Vissani for alt muligt, inklusive den særdeles rammende bemærkning: “Beviset på at kød er skadeligt for dig.” Andre bakkede op om Vissanis anti-veganske holdning.

Veganisme vil sandsynligvis forblive et kontroversielt emne i Italien i mange år fremover. Heldigvis er det meste pasta vegansk. Hvis det ikke var tillældet, var vi nok nødt til at genoverveje Italiens medlemskab af NATO og deres mulighed for at låne atomvåben af amerikanerne. Det kunne være endt virkelig galt.