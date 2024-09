Salt Bae vil åbne restauranter i London og New York

Internettet er et vægelsindet bæst. Sommetider byder det på trolls, andre gange på vanvittige konspirationer om pizzeriaer. Men lige mens man er ved at slette sin Twitter for kun at læse printpublikationer fra en hytte på Anholt, hvor der ikke er wi-fi, støder man pludselig på genuint internetguld.

Eller mere passende, internetsalt.

Videos by VICE

Vi går udfra, at du på nuværende tidspunkt er stødt på Salt Bae, også kendt som Nusret Gökçe. Han er den tyrkiske restaurantejer der gik viralt, efter at han postede en video på Instagram af hans erotiske udskæringsteknik, der afsluttes med et flamboyant drys salt. Gökçes video blev set 2,4 millioner gange indenfor 48 timer, og hans flabede saltdryssende posering er allerede et kanoniseret internetmeme. Selv Rihanna er fan.

Ottoman steak ? A video posted by nusr_et (@nusr_et) on Jan 7, 2017 at 2:44am PST

Og nu er Salt Bae også aktiv IRL.

I et interview med Turkish Hürriyet Daily News tidligere på ugen fortalte Gökçe, at han har planer om at gøre sin restaurant kæde Nusr-Et Steakhouse verdensomspændende, og at han vil åbne filialer i London og New York i løbet af de næste par måneder. Han fortalte også, at selvom han ikke taler engelsk, kan han “kommunikere med folk gennem kød”.

Og hvem har egentlig brug for basal lingvistik, når man kan bruge burgere?

Gökçe fortalte også om tilblivelsen af de videoer, der har givet ham 2,5 millioner følgere på Instagram. De bliver filmet af hans ansatte og nej, han havde ikke indstuderet sin drysseteknik. Han fortalte til avisen: “Afslutningen på videoen [saltningen] var bare noget, der skete per automatik. Det var ikke noget, jeg gjorde for at spille smart. Det er bare min signatur. Tænk på det som et maleris sidste penselstrøg. Det var det sidste kødet manglede. Jeg velsignede kødet.”

Hvis du læser det her Salt Bae, så er Danmark også klar til din velsignelse.