San Franciscos nye rottecafe er pop-up-restauranten, ingen har bedt om

Uanset omstændighederne er det en forfærdelig idé at holde dyr indespærret på små arealer sammen med mærkelige mennesker og en masse mad. Men på trods af det faktum vil strømmen af nye konceptrestauranter, hvor der også er levende dyr på menuen, (altså sådan nogle man kan klappe og kæle for), ingen ende tage. Udover den syndflod af kattecafeer, vi har set, findes der også en bar, hvor man kan se på ugler, et sted hvor man kan hænge ud med vilde ræve, samt pop-ups med grise. Der findes sågar en restaurant, hvor du kan nusse med en enhjørning (sådan da).



Nu kan vi tilføje endnu en dyrevenlig pop-up-restaurant til rækken af foretagender, som ingen har bedt om. Ved San Francisco Dungeons, en af byens populære turistattraktioner, kan man nu betale for at nyde et måltid i selskab med rotter.



Stedet, der meget passende har fået navnet Rat Cafe, åbner i Dungeons’ lokaler den første uge i juli. For bare 330 kroner får kunder adgang til museet og en kop te eller kaffe sammen med et stykke wienerbrød i cafeen. En cafe, hvor man vel at mærke skal dele bord med levende skadedyr.

Foto via The San Francisco Dungeon.

Selvom det normalt ikke er et sundhedstegn, når man ser rotter på en restaurant, lover San Francisco Dungeons via deres website, at pop-uppen tilbyder gæster en “uhyggeligt morsom oplevelse”.



Og det er heller ikke bare en hvilken som helst gaderotte, du kommer til at møde på cafeen. Ifølge pressemeddelelsen er det den californiske forening Rattie Ratz, der arbejder med “at redde, rehabilitere og bortadoptere rotter som kæledyr”, der leverer bæsterne.

Vi siger stadig, nej tak.