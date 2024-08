Se Big Boi remixe gamle OutKast-hits under sin Tiny Desk Concert

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

OutKast står nok ikke øverst på plakaten til Super Bowls pauseshow til februar, selv om mange fans har arbejdet hårdt for at få drømmen til at gå i opfyldelse. Big Boi havde taget et orkester på ni personer med sig i studiet til sin Tiny Desk Concert, herunder Organized Noizes Sleepy Brown. Den 43-årige rapper har ikke mistet sin charme, hvilket var tydeligt, da han spillede “So Fresh, So Clean” fra Stankonia, “All Night” fra Boomiverse og “The Way You Move” fra Speakerboxx.

Den 12 minutter lange koncert er en påmindelse om hans alsidige bidrag til Atlanta-scenens lyd, og den gør det endnu sværere at forstå nyheden om, at OutKast alligevel ikke bliver nomineret til Rock and Roll Hall of Fame i år. Ind i mellem sangene jokede rapperen: ”Det her lille skrivebord har brug for en lille elektrisk blæser.” Men, Big Boi, vi har faktisk undersøgt sagen. Skrivebordet er slet ikke særligt småt, så en elektrisk blæser af normal størrelse vil være fint. Så får du også mere luft.